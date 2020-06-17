مرکز فرهنگی دفاع مقدس فارس قلب فرهنگی استان است

آجا در استان فارس با بیان اینکه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان تنها موزه دفاع مقدس در سطح کشور می‌باشد که دارای مجوز است اظهار کرد: این موزه به عنوان قلب فرهنگی دفاع مقدس در سطح استان است که تمامی ابعاد و دستاوردهای دوران ارزشمند دفاع مقدس در آن به نمایش گذاشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس، سرهنگ پاسدار «سعید کوشکی جهرمی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس در دیدار با فرماندهان ارشددر استان فارس با بیان اینکه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان تنها موزه دفاع مقدس در سطح کشور می‌باشد که دارای مجوز است اظهار کرد: این موزه به عنوان قلب فرهنگی دفاع مقدس در سطح استان است که تمامی ابعاد و دستاوردهای دوران ارزشمند دفاع مقدس در آن به نمایش گذاشته خواهد شد.

کوشکی جهرمی با تاکید بر اینکه این اداره کل تنها مجموعه می‌باشد که در سطح استان به صورت مستقل و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کند گفت: از جمله فعالیت‌های این اداره‌کل تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان، موزه آرایی، بر پایی نمایشگاه دائمی دفاع مقدس، چاپ کتاب در حوزه دفاع مقدس و جمع آوری اسناد و آثار مربوط به دوران دفاع مقدس در سطح استان است.

وی با تشریح اقدامات و فعالیت‌های این اداره‌کل گفت: نمایشگاه دائمی دفاع مقدس در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در تیر ماه ۹۹ افتتاح خواهد شد که در این نمایشگاه نقش یگان‌های نظامی و انتظامی استان و دیگر حوزه‌ها و سازمان‌های فعال در دوران دفاع مقدس دیده شده که در این نمایشگاه به نقش استان در دفاع مقدس، جایگاه کشور در قبل و بعد از دفاع مقدس، معرفی یگان‌های مختلف استان، معرفی شهدای شاخص و دیگر حوزه‌ها را شامل می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس افزود: اولین کسانی که از نمایشگاه بازدید می‌کنند باید پرسنل نظامی و انتظامی باشد چرا که نخست باید آنها با دستاوردها و ارزش‌ها و فرهنگ دفاع مقدس این استان آشنا باشند.

وی گفت: اردوی نیم روزه با حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی، دانش‌آموزان و دانشجویان با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت در مبارزه با ویروس کرونا صورت خواهد گرفت.

کوشکی جهرمی بیان داشت: این مرکز فرهنگی یک فضای خوب به جهت معرفی و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان است.

وی در خصوص استخراج مداخل دانشنامه دفاع مقدس ارتش استان نیز گفت: بیش از یک هزار مداخل مربوط به ارتش استان فارس با همکاری فرماندهان و پیشکسوتان ارتش استخراج و نهایی شده که در مرحله مقاله نویسی قرار دارد که با همکاری ارتش در تهیه مقاله‌های این مداخل می‌توانیم چاپ دانشنامه نقش ارتش استان در دفاع مقدس به سرانجام برسانیم.

در پایان این جلسه تفاهم‌نامه مداخله ارتش استان فارس به امضا پیشکسوتان، فرماندهان و مدیرکل حفظ دفاع مقدس استان فارس رسید.