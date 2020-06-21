لایحه حرمت تعرض به حریم خصوصی در فضای مجازی در دولت تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (یکشنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: من شب گذشته نامه‌ای را به صورت الکترونیکی از طریق دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری مجلس برای یکیایک نمایندگان مجلس ارسال کردم که در کارتابل نمایندگان قرار گرفته است، البته در سامانه مانیتورینگ مجلس هم هست و تا دقایقی دیگر بر روی تلفن‌های همراه نمایندگان هم قرار می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: در وزارت ارتباطات دو حوزه کلیدی فعالیت وجود دارد. اولین محور، شبکه ملی اطلاعات و محور دوم برنامه صلح آمیز فضایی است. همه اقدامات وزارت ارتباطات ذیل این دو برنامه تعریف می‌شود.

آذری جهرمی گفت: شبکه ملی اطلاعات در سال ۸۴ مطرح و در سال ۸۶ تصویب شده است و اولین گام شبکه ملی اطلاعات، استقرار یک شبکه ارتباطی مناسب بوده است. تلاش‌های خوبی از سال ۸۶ تا ۹۲ انجام گرفته است، اما از سال ۹۲ رشد این حوزه چشمگیرتر بوده است. در سال ۹۲ مجموع ظرفیت هسته ملی شبکه ملی اطلاعات ۶۸۰ گیگابیت بر ثانیه و امروز این ظرفیت به ۱۸ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در لایه دسترسی، نسل ۳ و ۴ تلفن همراه در حال حاضر تمام شهرهای کشور مورد پوشش قرار داده است و همچنین در جهت عدالت ارتباطی، توسعه دسترسی‌های روستایی هم مورد توجه قرار گرفته است. اکنون ظرفیت روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات به عدد ۸۹ درصد رسیده است و آنها هم تحت پوشش نسل ۳ و ۴ تلفن همراه قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: در سال ۹۲، ۳۰۰ هزار شهروند ایرانی از طریق موبایل پهن باند به شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتند که امروز به ۷۰ میلیون شهروند ایرانی رسیده است.

آذری جهرمی گفت: ما با وجود تحریم‌های بین المللی و فشارهای حداکثری، شکوفایی حداکثری داشتیم. سازمان جهانی مخابرات در گزارش سال گذشته خود، ایران را دارای بالاترین نرخ رشد ارتباطات در منطقه معرفی کرد. در این گزارش ایران در دنیا دارای رتبه دوم است. البته کرونا مجال خوبی برای محک زدن وضعیت ما در توسعه زیرساخت‌ها بود و ما در یک بازه ۱۰ روزه با یک رشد ۱۵۰ درصدی استفاده از شبکه‌های ارتباطی مواجه شدیم.

وی ادامه داد: آمارهایی که ما پیش بینی می‌کردیم در خرداد ۱۴۰۰ به نتیجه برسد، ظرف ۱۰ روز محقق شد. همه امورات کشور به نوعی بر روی این بستر قرار گرفت. حتی در ماه رمضان عبادات مردم هم بر روی فضای مجازی آمد. به دعوت رهبر انقلاب و بر پایه فضای مجازی، ایران یکپارچه همدل شد و یک خاطره خوش از کمک‌های مومنانه ایرانیان در ذهن همه شکل گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این ایام مشخص شد که ما باید در ارتباطات ثابت به هر شرایط انحصار موجود را بشکنیم و راه را برای فعالیت بخش خصوصی باز کنیم. خصوصی‌سازی علیرغم رقم زدن اتفاقات و دستاوردهای مهم، ضعف‌هایی را هم داشته است که باید برطرف شود.

آذری جهرمی تصریح کرد: واگذاری کانال‌های زیرزمینی و سیم مسی به نوعی باید مورد اصلاح قرار بگیرد تا راه را برای بخش خصوصی باز کند. در توسعه شبکه ارتباطی درون استانی یا باید مجوز داده شود یا راه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باز شود.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران تلاش‌های زیادی را در ایام کرونا انجام داد اما این تلاش‌ها کافی نیست و ما باید بار این مسئولیت را تقسیم کنیم. در مناطق روستایی مشکلات بروز کرد و علیرغم وجود پوشش، پهنای باند کفاف استفاده روستاییان را نمی‌داد که باید مورد توجه قرار بگیرد. البته حل این مشکلات تنها با اراده دولت و تلاش‌های وزارت ارتباطات انجام نمی‌گیرد و نیازمند یک حرکت مشترک میان مجلس و دولت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: باید مخابرات ایران را وارد گود رقابت کنیم تا هم استعدادها شکوفا شود و این شرکت به بالندگی بیشتری برسد و مردم هم خدمات بهتری دریافت کنند.

آذری جهرمی گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی، توسعه زیرساخت های خدماتی و IT هم مورد توجه قرار گرفته است. سال ۹۲ ما مجموعا ۴۰۰ اپلیکیشن داشتیم و این عدد امروز به ۳۴۵ هزار اپلیکیشن رسیده است. مردمان زیادی که دور از مرکز کشور توانسته‌اند کارها و فعالیت های خود را از طریق این اپلیکیشن ها تقویت کنند در حال زیاد و زیادتر شدن است.

وی ادامه داد: طرح «نوآفرین» با هدف حمایت از جوانان شهرستانی در وزارت ارتباطات پیاده سازی شده اس و تاکنون ۵ هزار شرکت نوپا از تسهیلات برخوردار شده اند. در ایام کرونا ۸ میلیون نفر از دانش آموزان و والدین و معلمین علیرغم مشکلات موجود از پیام رسان شاد استفاده کردند. یک پیام رسان بومی دیگر با کمک دو اپراتور کشور فعال شده است و به تعداد ۹ میلیون کاربر رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نیمه مرداد ماه امسال مرکز داده پایه شبکه ملی اطلاعات افتتاح خواهد شد، گفت: ما نیازمند مساعدت مجلس هستیم. از جمله اینکه فتوای راهبردی رهبرانقلاب مبنی بر حرمت تعرض به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی باید به یک قانون و دستورالعمل روشن تبدیل شود. ما لایحه ای را در دولت تدوین کردیم و آخرین مراحل بررسی آن در کمیسیون لوایح انجام می‌شود و ما می‌خواهیم که مجلس این مساله را با اولویت به سرانجام برساند.

آذری جهرمی تاکید کرد: الزام و تسهیل خدمات به مردم از طریق پیام رسان های بومی نیازمند مساعدت قانونی مجلس است زیرا در برخی جاها نیاز به مجوز قانونی وجود دارد. در برخی حوزه ها انحصارهایی وجود دارد که باید شکسته شود و خدمات دهی به مردم آسان و با کمترین هزینه از طریق این پیام رسان‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: من از همت جمعی از نمایندگان مجلس و ابتکار عملی که در خصوص راه اندازی کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بعمل آمده است، تشکر می‌کنم و بنده هم پیشنهاد دائمی شدن این کمیسیون‌ را دارم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت الکترونیکی هم در این مدت به خوبی پیاده سازی شده است و سازمان ملل ایران ایران را با ۲۰ رتبه رشد معرفی کرد و هم مجلس شورای اسلامی در طرح تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا بالاترین نمره را به وزارت ارتباطات داد. کرونا ضعف ها و قوت های این عرصه را روشن کرد و به خوبی روشن شد که اگر بخواهیم و اراده باشد، می‌توانیم تنها با ارسال یک پیامک به ۲۴ میلیون نفر وام بدهیم.

آذری جهرمی اظهار کرد: اقدام ارزشمند قوه قضائیه در پیوستن به دولت الکترونیک در چند هفته گذشته یک جهش بزرگی را در این حوزه در دولت رقم زده است. رئیس‌جمهور شخصا پیگیر دولت الکترونیکی هستند و اخیرا در ابلاغ های ۱۰ گانه ای دستگاهها را ملزم به انجام یکسری اقدامات کرده اند. درهمین مدت چند هفته ای قبوض گاز حذف و الکترونیک شد. ۱۳.۷ میلیون نفر تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت را بدون مراجعه حضوری و از طریق تلفن همراه انجام دادند. صدور بیمه شخص ثالث نیز الکترونیکی شد.

وی با اشاره به برنامه فضایی گفت: تعداد ماهواره هایی که ایران ساخته است تا سال ۹۲ سه مورد بوده است و در سال ۹۶ به هفت مورد رسیده است و تا پایان ۹۸ به ۱۵ مورد و تا پایان ۹۹ به ۱۸ ماهواره تولید داخلی خواهیم داشت.

مطابق برنامه تنظیمی درصد پیشرفت پروژه تولید ماهواره ما ۸۲ درصد است و در سال ۹۸ با همه مشکلات، بودجه حوزه فضایی را نسبت به قبل دو برابر بیشتر کردیم.

برنامه صلح آمیز فضایی بر پایه توان پرتابگرهای وزارت دفاع در حال پیگیری است و اخیرا ظرفیت هوافضای سپاه به ظرفیت هابی عملی کشور افزوده شده است که مسیر را برای ما هموارتر خواهد کرد.

در یکسال گذشته با اجرای طرح تحول پستی، ترافیک پستی رشد ۴ برابری داشته است. با توجه به گستردگی حوزه پست و ازدیاد نیروی انسانی در حوزه، این شرکت تاکنون ضرر ده بوده است که امسال هل به سوددهی رسیده است. پست بانک هم با ۱۵ هزار شعبه، گسترده ترین شبکه بانکی کشور را داریم. برنامه پست بانک توسعه بانکداری الکترونیک در مناطق روستایی است که در ۲۵۰۰ روستا مستقر شده است.

حل مشکلات فضای مجازی نیازمند حضور حداکثری است

آذری جهرمی با بیان اینکه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات سه لایه دارد، گفت: خدمات، محتوا و زیرساخت لایه‌های شبکه ملی اطلاعات هستند که باید با یکدیگر به صورت همزمان رشد پیدا کنند. زیرساخت در حوزه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری است، اگر در فضای مجازی بحث حمل و نقل مطرح شد دیگر وزارت ارتباطات مسئولیت آن را برعهده ندارد و جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی است.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: همچنین اگر بحث پرداخت‌های مالی در فضای مجازی بیان شود، وزارت ارتباطات نمی‌تواند در حوزه وظایف بانک مرکزی ورود کند بر همین اساس اگر جرم و جنایتی در فضای مجازی صورت گیرد ما مسئول بررسی آن نیستیم و این مسائل بیانگر پیچیدگی فضای مجازی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به نمایندگان مجلس بیان کرد: تمامی سوالات شما از من به جا است اما باید از اشخاص دیگری بپرسید، بیان موضوع نسبت ترافیکی که یکی از دغدغه‌های دکتر قالیباف هم بود برای ما بسیار اهمیت دارد و باید پرسید نسبت ترافیکی در کجا درست می‌شود؟ از جریان داده و اطلاعات درست می‌شود که این موضوع وابسته به تولید محتوا است.

وی افزود: محتوا باید ساخته و بر روی پلت‌فرم داخلی به گردش درآید، وزارت ارتباطات برای حمایت از محتوا ورود می‌کند و می‌خواهد بحث تلویزیون‌های اینترنتی را حمایت کند اما به ما می‌گویند به این موضوع ورود نکنید، پس چگونه باید داده بالا برود.

آذری جهرمی تصریح کرد: ما می‌خواهیم در حوزه کودک کارهایی را انجام دهیم و برای رفع نگرانی در حوزه فرهنگ ورود کنیم اما در دادگاه از من شکایت کرده و می‌گویند حق ندارید در بحث محتوا ورود داشته باشید، ما متخصص محتوا نیستیم اما در برخی قسمت‌ها برای رفع دغدغه‌ها به صورت آتش به اختیار ورود می‌کنیم که با اعتراضات گسترده‌ای مواجه می‌شویم.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مسئله فضای مجازی بسیار پیچیده بوده و نیازمند مشارکت حداکثری است، تأکید کرد: بحث فیبر نوری و خدمات ثابت موضوع مهمی است که اگر همین مسئله رفع مشکلات خصوصی‌سازی توسط مجلس شود بسیاری از مشکلات هم حل خواهد شد. ما دو بار در مجلس قبلی برای حل این مشکل لایحه‌ای را ارائه کردیم اما به دلیل مسائلی موفق به حل این موضوع نشدیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با حل این مشکل دیگر بخش خصوصی هم نیاز به پول دولت ندارد، نمی‌توان بر سر راه آنها مانع ایجاد کرد و گفت پیش بروید، یکی از موانع مخابرات ایران است که انحصار ذاتی دارد و اجازه نمی‌دهد شبکه پیش برود. کانال زیرزمینی را واگذار کرده‌ایم در صورتی که این کانال جزو انفال عمومی محسوب می‌شود. ذیل خیابان مربوط به کسی نیست که دولت واگذار می‌کند اما در خصوصی‌سازی واگذار شده بنابراین ابتدا باید این را برگردانند تا مسئله حل شود.

وی بیان کرد: بحث مهم فضای مجازی و انحصار یک شبکه اجتماعی خارجی بسیار اهمیت دارد، دغدغه‌های فرهنگی، دینی و تغییر سبک زندگی به جا است و باید بر روی آن کار کرد و در مرحله اول ما ورود می‌کنیم اما بقیه هم باید از این وزارتخانه حمایت کنند.

آذری جهرمی اظهار کرد: اینستاگرام امروز به دلیل سیاست‌های ما به یک قطب تبدیل شده زیرا همه پلت‌فرم‌های دیگر از دسترس خارج شده‌اند، اگر اینستاگرام صفحه سردار دل‌های ما شهید قاسم سلیمانی را می‌بندد آنها دولت‌های تروریستی در قالب کت و شلوار هستند، اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند، آیا ما تعامل و ارتباط با بغداد را خالی می‌کنیم؟ این یک نگاه دیگر است، آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور اثرگذار و جریان ‌ساز که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است را نباید ببینیم؟ کسی موافق بی‌دینی نیست.

عضو کابینه دولت دوازدهم خطاب به دهنوی، نماینده مردم تهران تأکید کرد: شما را برای حضور در سازمان فضایی کشور دعوت می‌کنم آنجا یکسری جوان ایستاده‌اند و از زندگی و بورس‌های خارج از کشور خود گذشته‌اند و در آنجا مشغول کار هستند. پرتاب موشک هم جزو وظایف وزارت ارتباطات نیست، قطعا باید شبهات رفع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما کسانی که مخالف پیشرفت فضایی کشور بوده‌اند را دعوت کردیم و این سازمان را به آنها نشان دادیم که بعد مقاله‌های حمایتی نوشتند بنابراین اصرار من برای تشکیل یک کمیسیون مشترک به دلیل همین مسائل و شبهات موجود بوده زیرا اقتصاد آینده دنیا بر روی همین فضای مجازی شکل می‌گیرد و دو جزوه دیگر با عنوان‌های اقدامات وزارت ارتباطات در مواجهه با کرونا و پیشرفت دولت الکترونیک تقدیم نمایندگان می‌شود.