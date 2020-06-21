شیوه های تبلیغ فرهنگ دینی نیازمند تغییر بر اساس نیاز روز است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی ظهر امروز یکشنبه در همایش استانی گام دوم تبلیغ و تعیین تکلیف از فعالان ارزی تبلیغ دینی که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در سنندج برگزار شد، گفت: روش‌های تبلیغ فرهنگ دینی و آموزه های اسلامی باید متناسب با ظرفیت های ایجاد شده در حوزه تکنولوژی به روز شود.

وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی اکنون وارد چهل سالگی فعالیت خود و بلوغ فکری شده و امیدواریم با بکارگیری شیوه‌های متنوع در سطح شهر و روستا با توانمندی و نشاط عالی‌تر فعالیت کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: خداوند مومنان را به دو مولفه‌ی توبه کردن و جهاد و مجاهدت در راه خدا با جان و مال مورد خطاب قرار داده است تا بندگانش را همواره یاری کند.

وی با اشاره به اینکه خداوند می‌خواهد بشر را رشد دهد و به مراحل عالی برساند، افزود: اسوه و الگوی همه مسلمانان برای دستیابی به رشد و تعالی، پیامبر اکرم(ص) است.

وی با بیان اینکه پیروی از دین، دنیا و عاقبت انسان را تضمین می‌کند و باید در خدمت دین بود تا نصرت الهی همواره پشتیبان بندگان قرار گیرد، افزود: همه عالم زیر حکومت و سلطه خداوند هستند و باید در مسیر قرب الی الله حرکت کنیم و جزو انصارالله باشیم و بدانیم که ارکان دینی هیچگاه تعطیل شدنی نیست و باید همواره مورد توجه باشد.

آیت‌الله حسینی شاهرودی به نقش سازمان تبلیغات اسلامی در توسعه فرهنگ دینی پرداخت و اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی باید با هنرنمایی لازم در راستای فعالیت‌های دینی و فرهنگی تلاش کند و با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از برنامه‌های حضوری، از ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغ و ترویج دین استفاده کند.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی اکنون وارد چهل سالگی فعالیت خود و بلوغ فکری شده و امیدواریم با بکارگیری شیوه‌های متنوع در سطح شهر و روستا با توانمندی و نشاط عالی‌تر فعالیت کند.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی باید سهم خود را در ایجاد تمدن نوین اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اجرا کند، اعلام کرد: اساس تمدن فرهنگ است و باید تمدن نوین اسلامی در جهان شکوفا و حاکم شود و بی‌شک این کار مبلغین است که باید هنر خود را در این زمینه نشان دهند تا مردم دنیا زیبایی‌های اسلام را ببینند و بشنوند.