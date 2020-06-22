تشریح وضعیت برگزاری آزمون آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

به گزار، خبرگزاری مهر، شاپور محمدزاده ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید والامقام دکتر چمران و سالروز قوه قضاییه و تسلیت شهادت شهید والامقام دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران با وفایش توسط منافقان کور دل در هفتم تیر ماه سال ۱۳۶۰ و همچنین روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی کاظم شاهچراغ (ع) از تلاش و فعالیت همه همکاران به خصوص آموزش دهندگان در شرایط فعلی کشور و رعایت تمام پروتکل‌های ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.

محمد زاده در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری آزمون آموزش دهندگان گفت: برگزاری این آزمون منطبق با قانون مجلس شورای اسلامی بوده و ما به عنوان مجری قانون موظف به اجرای آن هستیم و با توجه به هماهنگی انجام شده و مجوز اخذ شده از ستاد ملی مبارزه با کرونا در ۲۰ تیرماه این آزمون از سوی جهاددانشگاهی با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در ادامه افزود: به نظر بنده آزمون آموزش دهندگان هر چقدر زودتر برگزار شود به نفع خود آموزش دهنده‌ها است و این عزیزان زودتر تعیین و تکلیف می‌شوند امیدوارم همه آموزش دهنده‌های مشمول ۵۰% امتیاز را کسب کنند و انشاالله وارد چرخه استخدام شوند.

محمدزاده ضمن اشاره به فراهم شدن و دسترسی آموزش دهندگان به سایت جهاد دانشگاهی یادآور شد و افزود: از امروز به مدت ۴ روز از طریق سایت جهاد دانشگاهی امکان فراهم شده تا آموزش دهنده گان وارد این سایت شوند و آدرس شهر و محل آزمون خود را مشخص کنند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه به ساختار اداری و تشکیلاتی معاونت سوادآموزی با توجه به تعدیل اخیر اشاره کرد و گفت: من با معاون توسعه ومدیریت وزارت متبوع صحبت کرده‌ام و قول داده که پست‌های سوادآموزی با کاهش پست مواجه نشود، البته اختیار تصمیم گیری در خصوص پست‌های استانی به مدیر کل آموزش و پرورش داده شود و منتظر پیشنهاد آنها هستیم و در کمیته‌هایی که به همین دلیل در وزارتخانه شکل می‌گیرد حتماً نماینده سازمان در آنجا حضور پیدا می‌کند و مسئله را پیگیری خواهند کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به تصمیم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا اظهار کرد: قرار است از پانزدهم شهریور ماه سال جاری، سال تحصیلی جدید شروع شود و همچنین برنامه‌های آموزش سازمان هم به این زمان توجه و متناسب سازی شود و برنامه شبکه شاد و حضور سوادآموزی در این شبکه با جدیت پیگیری و به نتیجه برسد.

وی در ادامه صحبت‌های خود به تفاهم نامه سه جانبه نهضت سوادآموزی وسازمان تأمین اجتماعی و معاونت امور فرهنگی شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: توافق صورت گرفته می‌تواند آثار و برکت خوبی را برای سوادآموزی داشته باشد و همکاران سوادآموزی شهر تهران می‌توانند با استفاده از امکانات مراکز پرتو شهرداری در تقویت مهارت آموزی و سوادآموزی استفاده شود.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در پایان این جلسه به موضوع شاخص‌های ارزیابی عملکرد پایان سال سازمان نهضت سوادآموزی اشاره و اظهار کرد: همه مدیریت‌ها طبق توافق انجام شده از ابتدای سال برنامه ریزی لازم برای عملیاتی شدن و مستند سازی فعالیت‌ها اقدام کنند و همچنین در تقدیر از همکاران به دو گونه عمل شود یکی مناسبتی و دیگری عملکردی.

وی در ادامه افزود: عملکرد در قالب چار چوبی مشخص و از افراد خاص صورت گیرد و برای همین دلیل، چار چوبی تهیه و پس از ابلاغ متناسب با آن اقدام شود.