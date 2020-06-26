مهلت شاهین به «کریستوویچ» برای بازگشت تا قبل از بازی با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر در اولین دیدار خود بعد از شیوع ویروس کرونا روز یکشنبه آینده در خانه خود میزبان تیم نفت مسجد سلیمان است.

مهمترین دغدغه تیم شاهین عدم بازگشت میشو کریستوویچ سرمربی این تیم است که به خاطر نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا از بازگشت به ایران خودداری می کند. این در حالی است که شاهین یک هفته بعد از بازی با نفت، باید با پرسپولیس دیدار کند.

سعید مسیگر مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین مذاکرات این باشگاه با میشو گفت: ما دو شب قبل با میشو صحبت کردیم. او می گوید دوست دارد به ایران بیاید ولی ما هم نمی توانیم بیش از حد وقت کشی کنیم. تا الان بحث نیامدن میشو نیست و او فقط نگران است که به ویروس مبتلا شود. باید تکلیف میشو تا بعد از بازی با نفت مسجد سلیمان (قبل از بازی با پرسپولیس) مشخص شود.

مسیگر ادامه داد: یک درصد امکان دارد میشو برنگردد که در این صورت تیم ما لطمه می خورد. باید راهکار دیگری داشته باشیم و کادر فنی را تقویت کنیم.

مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری بوشهر درباره اینکه قرار بود «شپاروویچ» دستیار میشو به ایران برگردد، تصریح کرد: ایشان هم نیامده است. همانطور که گفتم تا بعد از بازی با نفت مسجد سلیمان تکلیف مشخص می شود که آیا سرمربی و مربی ما می آیند یا نه. اگر زمان را بکُشیم دیگر به درد نمی خورد.

مسیگر در پایان در خصوص زمان بازگشت دو بازیکن اوکراینی شاهین هم گفت: مشکل این دو بازیکن حل شده و روز دهم یا یازدهم تیرماه با پرواز مستقیم به ایران بر می گردند.