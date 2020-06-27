امیدواری اندونزی به پایان لیگ فوتسال همانند ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «بولالوب» اندونزی در گزارشی به انعکاس فینال لیگ برتر فوتسال ایران بین دو تیم مس سونگون و گیتی پسند اصفهان و قهرمانی تیم مس پرداخت.

این سایت اعلام کرد: با وجود اینکه لیگ فوتسال ایران به خاطر کرونا حدود سه ماه تعطیل شده بود اما سرانجام با برگزاری دو دیدار از فینال، پرونده فصل گذشته رقابت های لیگ فوتسال ایران بسته شد.

«بولالوب» همچنین اظهار امیدواری کرد در جلسه ای که قرار است اواخر این ماه میلادی در اندونزی برگزار ‌شود سرنوشت لیگ فوتسال این کشور هم مثل ایران مشخص شده و تیم های این کشور از بلاتکلیفی خارج شوند.