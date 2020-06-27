به گزارش خبرنگار مهر عباس سعیدی ظهر امروز در نشست خبری که در محل اداره کل نوسازی خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: در سفر اخیر وزیر آموزش و پرورش به خراسان شمالی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که به زودی محلهای هزینه کرد آن اعلام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: یکی از تأکیدهای استاندار خراسان شمالی تعیین تکلیف زمینهای شهری با کاربری آموزشی و اختصاص آن به ساخت مدرسه است که در این زمینه، ۱۴ هکتار زمین در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین شناسایی شده که ۹ هکتار از این زمینها برای ساخت مدارس دولتی و مابقی برای ساخت مدارس غیر دولتی است که در اختیار سرمایه گذار بخش خصوصی قرار میگیرد.
وی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه میبایست بالغ بر ۵۰ درصد دانش آموزان به مدارس فنی و حرفهای و کاردانش هدایت شوند که تاکنون این آمار در خراسان شمالی ۳۴ درصد بوده که از آمار کشوری حدود ۴ درصد پایینتر هستیم.
سعیدی با اشاره به اجرایی شدن ۴۰ مصوبه از ۴۷ مصوبه شورای آموزش و پرورش استان گفت: آموزش و پرورش به تنهایی قادر نیست به مصوبههای این شورا، ضمانت اجرایی بدهد پس اگر مصوبهها اجرایی نمیشود، دلیل این نیست که ما پیگیری نکردهایم بلکه در موارد زیادی از جمله اختصاص زمین با کاربری آموزشی به ساخت مدرسه، نیاز به همراهی نهادهایی چون شهرداری و راه و شهرسازی دارد و آموزش و پرورش نمیتواند ضمانت اجرایی آن را تأمین کند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمال با تاکید بر عدم برگزاری امتحانات بهصورت حضوری در پایههای مختلف تحصیلی، تصریح کرد: دانش آموزان پایه اول بهصورت حضوری غیر نوشتاری، ۱۵ هزار دانشآموز پایه نهم بهصورت امتحانات مدرسهای و ۷ هزار و ۵۰۰ دانشآموز پایه دوازدهم در استان بهصورت نهایی در ۹۲ حوزه امتحانی، آزمون دادند که به منظور رعایت فاصله اجتماعی، تعداد این مراکز نزدیک به ۲ برابر شده است.
وی در انتها بیان کرد: ۱۲ درصد دانش آموزان خراسان شمالی در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند که این رقم در کشور ۱۱ درصد است.
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