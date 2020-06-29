اقلیم کردستان برای کسب اعتماد مجدد دولت بغداد تلاش کند

‌«هاوری ملا ستار» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشارە بە بحران‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی در اقلیم کردستان اظهار داشت: فشارهای اقتصادی، فسادهای عدیدە مسئولین و حکام اقلیم، پرداخت نکردن حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیروهای نظامی، خلاءهای امنیتی و مشکلات سیاسی اقلیم کردستان، مردم این منطقە را بە ستوە آوردە است.

این نمایندە پارلمان اقلیم با تاکید بر این کە در حال حاضر اقلیم کردستان عراق در وضعیت بحرانی قرار دارد، گفت: تمامی کسانی کە معیشت آنها بە حقوق دولتی بستگی دارد نزدیک بە هفت ماه است کە فقط یکبار حقوق دریافت کردەاند و زندگی آنها بەسختی می‌گذرد و صدای اعتراضات آنها از گوشە کنار اقلیم کردستان بە گوش می‌رسد.

وی افزود: متاسفانە اقلیم کردستان نتوانستە است ابتدایی‌ترین حق کارمندان و حقوق بگیران خود را ادا کند و اکنون مردم از حکومت اقلیم عصبانی و ناراضی هستند و هیچ اعتمادی بە مسئولین و رئیس کابینە حکومت اقلیم ندارند و این بی اعتمادی حتی بر روی گسترش بیش از حد ویروس کرونا تأثیرگذار بودە است. حکومت از مردم می‌خواهد پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند در حالی کە مردم هیچ اعتنایی بە گفتە ها و توصیەهای مسئولین ندارند.

هاوری ملأ ستار اظهار داشت: واضح است، دلیل این بی توجهی بە گفتەهای مسئولین حکومت اقلیم حتی در مورد مسئلە مهمی مانند کرونا، عدم اعتماد است. مردم از دروغ‌ها و فسادهای بی حد و حصر مسئولین اقلیم کردستان تنفر دارند و همین امر سبب شدە است کە دیگر حرفهای آنها را نشنوند.

وی در خصوص سکوت مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در این وضعیت بحرانی، گفت: وقت آن رسیدە کە این حکومت بە بررسی اقدامات و اعمال خود بپردازد و بە ناکامی و بی کفایتی خود اذعان داشتە باشد و اعلام شکست کند.

این نمایندە پارلمان همچنین افزود: تمامی پروژەهای خدماتی و رفاهی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی حتی کشاورزی و انرژی در اقلیم کردستان متوقف شدە است واین امر سبب گسترش بیش از پیش بیکاری، تورم و رکود شدە کە مردم دیگر تحمل فشار آن را ندارند.

هاوری ملأ ستار در مورد سفر هئیت مذاکرە کنندە کرد بە بغداد کە هفتە گذشتە انجام شد، گفت: دولت مرکزی عراق هیچ اعتمادی بە کردها ندارد چون حکام اقلیم کردستان بە ویژە حزب دمکرات بە ریاست مسعود بارزانی توافقات پیشین را اجرایی نکردەاند و اکنون باید با شرمساری بر سر میز گفتگو با دولت مرکزی بنشیند چون می‌داند کە بە دست آوردند اعتماد دوبارە بغداد آسان نیست.

این نمایندە فراکسیون اتحادیە میهنی در مورد بی نتیجە بودن این سفر بە توافق نرسیدن‌های مکرر کردها و دولت مرکزی عراق گفت: حصول نتیجە با این هئیت ها ممکن نیست چون این هیئت ها قدرت تصمیم گیری در مورد پروندە صادرات نفتی را ندارد.