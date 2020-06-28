راه اندازی کلینیک شبانه روزی و زمین چمن در اقبالیه مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری با حضور مدیران استانی یکشنبه شب در شهر اقبالیه تشکیل شد تا با حضور مسئولان تصمیمات مقتضی برای برخی مشکلات این شهر گرفته شود.

از یک ماه قبل با ابتکار استاندار و نمایندگان قرار شده جلسات شورای اداری با حضور مدیران ادارات و معاونان استانداری و نمایندگان مجلس در شهرها و بخش‌های مختلف استان تشکیل شده و در محل برای حل برخی از مشکلات تصمیم گیری شود.

این جلسات که با حضور مسئولان محلی و گاهی جمع اندکی از مردم محلی برگزار می‌شود می‌توان گفت کاربردی شده و چون مشکلات در محل مطرح شده و همان جا راهکار داده شده و اقدام عملی تصویب می‌شود امیدواری بیشتری برای گره گشایی از مشکلات در مردم ایجاد شده است.

هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین در جلسه شورای اداری شهر اقبالیه اظهار داشت: مردمی بودن امام جمعه محترم که بی حاشیه دنبال مشکلات مردم هستند موجب شده آرامش خوبی در شهر حاکم باشد و مدیران انگیزه بیشتری برای خدمت رسانی داشته باشند.

وی گفت: نمایندگان هم با انگیزه هستند و با نشاط کار می‌کنند و با تعامل نمایندگان سه قوه امیدواریم بتوانیم از این فرصت برای حل مشکلات استفاده کنیم.

استاندار قزوین یادآور شد: دشمنان سخت‌ترین فشارها را وارد کرده‌اند تا مردم نا امید شوند اما با وحدت نیروها امیدواریم حل مشکلات تسریع شود.

جمالی پور پس از طرح مشکلات شهر اقبالیه گفت: برای حل مشکل فاضلاب شهری ۷۰ درصد هزینه را راه و شهرسازی و ۱۵ درصد آبفا و ۱۵ درصد شهرداری تأمین کند.

وی گفت: برای حل مشکل آب کشاورزان کمیته‌ای با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، فرماندار و نماینده بهره برداران تشکیل شده و پس از تهیه گزارش جامع برای حل آن اقدام شود.

استاندار قزوین یادآور شد: امسال که بارندگی‌ها بیشتر شده باید سهم بیشتری به کشاورزان داده شود و ما هم از منافع کشاورزان دفاع می‌کنیم و اگر حقوق مردم اقبالیه زیر سوال رفته باشد اصلاح می‌کنیم.

در این جلسه با دستور استاندار قزوین برای خرید تشک کشتی و تاتامی، اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان برای چمن فوتبال، جمع آوری معتادان، استقرار پلیس راهور تا پایان تیر ماه، بررسی راه اندازی کلینیک شبانه روزی دولتی، استقرار بخشداری مرکزی، راه اندازی اتاق اصناف و تعیین تکلیف شهردار اقبالیه تصمیم گیری شد.

