  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ تیر ۱۳۹۹، ۲:۵۸

بنا به اعلام دانشگاه جان هاپکینز؛

شمار رسمی قربانیان کووید-۱۹ در جهان از مرز نیم میلیون نفر گذشت

شمار رسمی قربانیان کووید-۱۹ در جهان از مرز نیم میلیون نفر گذشت

آمار رسمی قربانیان بیماری ویروسی کووید-۱۹ در جهان از مرز ۵۰۰،۰۰۰ نفر گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های گردآوری شده توسط دانشگاه جان هاپکینز نشان می‌دهد که شمار رسمی قربانیان بیماری کووید -۱۹ در جهان از مرز ۵۰۰ هزار تن گذشت که تقریباً یک چهارم این قربانیان مربوط به کشور ایالات متحده است.

گفتنی است که همه گیری بیماری کووید -۱۹ که از ماه دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین آغاز شد، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر را در سرتاسر جهان مبتلا کرده است.

به رغم نگرانیها از آغاز موج دوم این بیماری، بسیاری بر این باورند که خطرات ناشی از قرنطینه برای سلامت افراد و میلیونها شغل از دست رفته در بحبوحه فروپاشی اقتصادی، «درمان» را به مراتب بدتر از بیماری می‌کند.

مقامات بهداشت و درمان در آمریکا هشدار می‌دهند که این کشور حتی به غلبه بر این بیماری همه گیر نزدیک نشده است و برخی از ایالت‌های این کشور محدودیت‌های پیشتر لغو شده را مجدداً برقرار کردند.

کد مطلب 4960924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها