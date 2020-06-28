شمار رسمی قربانیان کووید-۱۹ در جهان از مرز نیم میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های گردآوری شده توسط دانشگاه جان هاپکینز نشان می‌دهد که شمار رسمی قربانیان بیماری کووید -۱۹ در جهان از مرز ۵۰۰ هزار تن گذشت که تقریباً یک چهارم این قربانیان مربوط به کشور ایالات متحده است.

گفتنی است که همه گیری بیماری کووید -۱۹ که از ماه دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین آغاز شد، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر را در سرتاسر جهان مبتلا کرده است.

به رغم نگرانیها از آغاز موج دوم این بیماری، بسیاری بر این باورند که خطرات ناشی از قرنطینه برای سلامت افراد و میلیونها شغل از دست رفته در بحبوحه فروپاشی اقتصادی، «درمان» را به مراتب بدتر از بیماری می‌کند.

مقامات بهداشت و درمان در آمریکا هشدار می‌دهند که این کشور حتی به غلبه بر این بیماری همه گیر نزدیک نشده است و برخی از ایالت‌های این کشور محدودیت‌های پیشتر لغو شده را مجدداً برقرار کردند.