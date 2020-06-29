«پالیز ۲» بدون کلام شنیدنی شد/ یک تجربه کاملاً ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «پالیز ۲» تازه‌ترین اثر گروه موسیقی «پالیز» است که به تازگی با هنرمندی کیخسرو مختاری و ستار خطابی پیش روی علاقه مندان قرار گرفت.

در آلبوم «پالیز ۲» که در قالب مجموعه چهارگاه (دو نوازی کمانچه و سازهای کوبه‌ای) منتشر شده قطعات «پیش درآمد»، «کمانچه»، «ضربی»، «تمبک»، «رنگ» و «دخترک ژولیده» عناوین قطعات را تشکیل می‌دهند.

مجموعه حاضر شامل شش آهنگ بی‌کلام در سبک موسیقی سنتی ایرانی بوده که نوازندگی کمانچه را کیخسرو مختاری و نوازندگی سازهای کوبه‌ای را ستار خطابی بر عهده داشته است. ضمن اینکه آهنگسازی اثر به جز قطعۀ دخترک ژولیده که آهنگساز آن علینقی وزیری به عهده رکن‌الدین مختاری بوده است.

گروه موسیقی پالیز در سال ۱۳۸۳ توسط کیخسرو مختاری و علیرضا کدخدا زاده در هنرستان موسیقی سوره تشکیل شد. این گروه تا سال ۱۳۸۷ تحت عنوان (گروه هنرستان) کنسرت‌هایی از جمله در فرهنگسرای ارسباران و تالار فارابی برگزار کرده است. گروه موسیقی پالیز تا کنون با آهنگسازان موسیقی ایرانی همچون سیامک جهانگیری، احسان ذبیحی فر، سعید هنرمند و علی صمد پور همکاری داشته است.

در آلبوم قبلی گروه «پالیز» نیز هنرمندانی چون علی صمد پور و سولماز بدری به عنوان خواننده، احسان ذبیحی فر به عنوان آهنگسازی و تنظیم کننده و سیاوش روشن، گلشن دانش، سجاد سقایی و علیرضا کدخدازاده به عنوان نوازنده مهمان گروه را همراهی می‌کرد.

آلبوم «پالیز ۲» توسط مؤسسه فرهنگی هنری «خنیای رامشگران پارسی» به مدیریت نسیم شاملو با شماره مجوز ۱۳۹۸۵۲۸۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره مجوز کتابخانه ملی ۲۷۳۵۹ در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.