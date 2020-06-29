وجود دو پناهگاه نگهداری سگ‌ در کرج/ افزایش ظرفیت مرکز حلقه دره

احمد خیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب در شهر کرج، اظهار کرد: انجام هر گونه اقدامی در این زمینه نیازمند شناخت، جمعیت شناسی و یک نگاه تمام شمول به تمامی ابعاد زندگی این گونه جانوری است تا آسیبی به اکوسیستم وارد نشود.

وی با اشاره به پیگیری موضوع شکایات مردمی که از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری در خصوص جمع آوری سگ‌های بلاصاحب از سطح شهر اعلام می‌شود، گفت: در سال گذشته به صورت ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تماس مردمی در رابطه با حضور سگ‌های بلاصاحب در کرج داشتیم و بحث سه هزار شکایت رسیدگی نشده در این مورد نیز مطرح بود، به همین دلیل در قالب گشت‌ها و اکیپ‌های ویژه برای رسیدگی به این شکایات اقدام کردیم.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت: بررسی‌ها نشان داده که دو قلاده سگ نر و ماده طی دو سال می‌توانند با زاد و ولد به ۱۲۰ قلاده افزایش یابند، با توجه به این موضوع به خوبی نمایان است که اگر بحث کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب شهر کرج را به حال خود رها کنیم چه اتفاقی از لحاظ آمار جمعیتی این سگ‌ها رخ می‌دهد.

خیری با بیان اینکه محیط شهری برای پذیرش جمعیت سگ‌های بلاصاحب یک ظرفیتی دارد، عنوان کرد: البته این نگاه که سگ‌ها نباید در شهر زندگی کنند نیز غلط است؛ چون بسیاری از گونه‌های جانوری مانند روباه‌ها و گرگ‌ها در اطراف محیط زندگی شهری هستند که ما آنها را نمی‌بینیم و وجودشان از سگ‌ها برای شهر خطرناک‌تر است.

افزایش ظرفیت پذیرش پناهگاه سگ‌های بلاصاحب در حلقه دره

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از ابتدای سال ۹۷ برای تشکیل یک کارگروه و اتاق فکر تخصصی متشکل از کارشناسان محیط زیست، دامپزشکی، جانورشناسی و غیره گفت: بر این اساس مطالعات جمعیت شناسی و بررسی شیوه‌های نوین کنترل جمعیت سگ‌ها را پیش بردیم تا بتوانیم یک نقشه راهی به منظور کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب در شهر کرج ترسیم کنیم.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با این توضیح که شهرداری کرج تنها شهرداری در کشور است که یک کلینیک تخصصی ویژه ارائه خدمات به حیوانات بلاصاحب ایجاد کرده است، گفت: بر این اساس سگ‌های بلاصاحب جمع آوری شده توسط گشت‌های ویژه ما به این کلینیک منتقل شده و غربالگری می‌شوند، در صورت نیاز مواردی مانند عقیم سازی این سگ‌ها نیز انجام می‌شود.

خیری در بخش دیگری با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش پناهگاه سگ‌های بلاصاحب در حلقه دره نیز گفت: کیفیت ارائه خدمات در آنجا نیز بهبود یافته است و از طرفی توانسته ایم مشارکت بیشتری از حامیان حیوانات را جلب کنیم.

وی در ادامه عنوان کرد: یک پناهگاه دیگری نیز برای نگهداری سگ‌های بلاصاحب در منطقه گردشگری باغستان کرج ایجاد کرده ایم که فاصله مناسب آن از محیط شهری به خوبی لحاظ شده است.

شهرداری‌های شهرهای اقماری کرج پیمانکار برای زنده گیری سگ‌ها دارند و می‌دانیم که آنها را تلف نمی‌کنند رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج بیان کرد: نگاه ما این است که در آینده پناهگاه سگ‌های بلاصاحب در منطقه گردشگری باغستان محل رجوع شهروندان علاقمند به حیوانات شود، به نحوی که با مراجعه به پناهگاه بتوانند سرپرستی یک حیوان را عهده دار شوند و به طور مرتب به آن حیوان در پناهگاه رسیدگی کنند.

خیری در مورد چالش‌های موجود در شهر کرج در خصوص حضور سگ‌های بلاصاحب، گفت: در شهرمان نقاط بی دفاع زیادی مانند باغات، خرابه‌ها و اراضی بلاتکلیف داریم که محل حضور سگ‌های بلاصاحب است، در کنار آن باید در موضوع کنترل جمعیت این سگ‌ها نگاهی منطقه‌ای حاکم باشد به گونه‌ای که شهرداری‌های شهرهای اقماری اطراف کرج نیز با ما همکاری کنند تا شاهد حضور گله‌ای سگ‌های بلاصاحب در محیط‌های شهری نباشیم.

وی افزود: شهرداری‌های شهرهای اقماری پیمانکار برای زنده گیری سگ‌ها دارند و می‌دانیم که آنها را تلف نمی‌کنند، اما مشکل اینجاست که گاهی این‌سگ های بلاصاحب جمع آوری شده را در مناطقی از کرج مانند کلاک یا مهرشهر که باغات زیادی دارد، رها می‌کنند و این هزینه‌های ما را چندین برابر می‌کند.

کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب در کرج با شیب ملایم و طبق برنامه ریزی مدون در حال انجام است رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با تاکید بر اینکه نگهداری از هر سگ مشتمل بر عقیم‌سازی، واکسینه کردن و یا فراهم کردن غذای آن برای مدیریت شهری ماهانه ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد، عنوان کرد: به همین دلیل باید شهرهای همجوار کرج نیز هر کدام پناهگاهی برای سگ‌های بلاصاحب داشته باشند.

خیری در خصوص آسیب‌های ناشی از حضور گله‌ای سگ‌ها در سطح محیط شهری، گفت: در سال گذشته بالغ بر سه هزار سگ گزیدگی در مرکز بهداشت کرج ثبت شده است که حدود ۷۰ درصد این موارد مربوط به سگ‌های صاحب دار بوده است.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به موارد سگ گزیدگی در سطح دنیا از جمله ایران بیان کرد: برای هر مورد سگ گزیدگی در کشور باید میلیون‌ها تومان هزینه کرد زیرا واکسن‌های آن وارداتی است و اگر فقط یک مورد هاری در کشور مشاهده شود چندین پله رتبه ایران در بهداشت جهانی سقوط می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهری کرج گفت: در مجموع بحث کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب در کرج با شیب ملایم و طبق برنامه ریزی مدون در حال انجام است، امسال نیز کارشناسان دانشگاه تهران در بحث جمع آوری و کنترل حیوانات موذی از جمله موش قرار است شیوه‌ای کاربردی را در اختیار ما قرار دهند.