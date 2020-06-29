ضرورت بهره گیری از فناوری هسته ای در بخش کشاورزی

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاربردهای فناوری هستهای در بخشهای مختلف به ویژه در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: یکی از برنامهها ما در استان گیلان با توجه به کشاورزی بودن این استان بهره گیری از تحقیقات اتمی است.
وی به اعتبارات ۴۰ میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه امسال برای بخش هستهای اشاره کرد و گفت: تلاش میکنیم تا بخش هستهای را در گیلان توسعه دهیم.
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاربرد فناوری هستهای در از بین بردن آفات، افزود: کشت برنج یکی از محصولات استراتژیک در استان گیلان است که سالانه وجود آفت کرم ساقه خوار آسیبهای جدی به این محصول وارد میکند میتوانیم با بهره گیری از فناوری هستهای در راستای حل این مشکل گام برداریم.
وی در ادامه با بیان اینکه روشهای هستهای وجود دارد که میتواند تمام این آفات را از بین ببرد، تأکید کرد: به جای استفاده از کودهای شیمیایی که سرطان زا بوده و سلامت افراد را به خطر انداخته و کیفیت محصول را پایین میآورد میتوانیم از فناوری هستهای در مزارع برنج استفاده کنیم.
کوچکی نژاد با اشاره به اینکه یکی از دیگر از کاربردهای مهم فناوری هستهای استفاده در بخش استرلیزه کردن محصولات کشاورزی، گفت: با استفاده از این فناوری میتوان عمر نگهداری محصولات کشاورزی را افزایش داد.
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