دارورسانی هوشمند برای درمان سرطان با دارویی از عصاره زرشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهشید گیوریان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی پزشکی در خصوص طرح خود با عنوان «سنتز و مشخصه یابی نانوذرات حساس به اولتراسوند با ساختار هسته پوسته به منظور دارو رسانی کنترل شده» گفت: این طرح ادامه یک پروژه دکتری بوده و در راستای دارورسانی هوشمند برای درمان سرطان اجرایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این پروژه از داروی طبیعی که از عصاره زرشک با خاصیت ضد سرطانی ، آنتی باکتریایی، ضد الزایمر و ... است بهره بردیم، خاطر نشان کرد: در این پروژه از داروی «بربرین کلراید» استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه دارورسانی هدفمند در دنیا با داروهای مختلف مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته گفت: اما تاکنون از این داروی طبیعی که از عصاره زرشک بوده در دارورسانی هوشمند استفاده نشده است.

گیوریان با تاکید بر اینکه درمان هدفمند سرطان از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان کرد: به دلیل اینکه این بیماران در درمان های دارویی با عوارض زیادی مواجه می شوند از این رو لازم است که میزان دارو کم شود تا میزان عوارض جانبی ناشی مصرف آنها به حداقل ممکن برسد.

به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وقتی دارو به صورت هدفمند استفاده شود و ازطریق ورید وارد بدن شود میزان مصرف دارو کم خواهد شد که هدف ما در این پروژه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه هم با هدف هوشمندسازی پیش رفته است، گفت: در این پروژه از فناوری نانو بهره بردیم.

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به این تحقیقات و نتایج آن گفت: این سامانه زیست تخریب پذیر است، حساسیت بالایی نسبت به امواج اولتراسوند دارد و به دلیل سایز نانومتری میتواند با کمک اولتراسوند به راحتی به بافت هدف نزدیک شود و در آن اثر گذار باشد.

گیوریان با اشاره به مراحل پروژه گفت: پس از اتمام تست های حیوانی سامانه که نتایج قابل انتظاری تاکنون از آن دریافت شده است، وارد مرحله ی تجاری سازی خواهد شد که در دسترس قرارگیرد. امید است که با کمک این سامانه ی هوشمند و کنترل شده ، درمان موثرتر با عوارض خیلی کمتر برای سرطان فراهم شود.