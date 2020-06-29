گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به آزاد راه خرم آباد - اراک، اظهار داشت: اجرای این پروژه در قالب مشارکت عمومی و خصوصی است و اگر سهم دولت تخصیص پیدا کند قسمت خرم آباد - بروجرد تا شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید.

وعده‌های نوبخت برای تأمین اعتبارات سیلاب عملی نشد

وی با اشاره به بحث اعتبارات سیلاب استان، بیان داشت: در سیلاب فروردین ماه خسارت‌های زیادی به لرستان وارد شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه در این رابطه اعتباراتی اختصاص پیدا کرد و کار شروع شده اما به دلیل اینکه نیمه تمام بود دوباره بخشی از آنها در سیلاب اسفندماه از بین رفت، افزود: دوباره کار در این رابطه شروع شده، اما اگر اعتبارات اختصاص پیدا نکند و این پروژه‌ها به نتیجه نرسد ممکن است این پروژه‌ها در آینده با وجود سرمایه گذاری‌هایی که صورت گرفته دچار آسیب شوند.

امیری با بیان اینکه در سفری که نوبخت به استان داشتند قول‌های خوبی دادند اما این قول‌ها تحقق پیدا نکردند، گفت: این قول‌ها در بحث تأمین ماشین آلات، راه‌ها، ساماندهی رودخانه و پل‌ها و… بود که عملی نشدند.

بدهی ۱۰۰ میلیاردی در حوزه راه روستایی

وی در ادامه با اشاره به ساختمان استانداری لرستان، عنوان کرد: قرار بود که ردیف اعتباری برای این ساختمان در نظر گرفته شود، اما به دلیل اینکه اشتباه ثبت شد ما نتوانستیم از این اعتبارات استفاده کنیم.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تاکید کرد: امیدواریم پیگیری‌ها در این رابطه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نتیجه برسد.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت راههای روستایی لرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در بخش پیمانکاری راههای روستایی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستیم و هیچ اعتباری هم نداریم.

وی با بیان اینکه ۹ میلیارد تومان امسال در بخش آسفالت به ما پرداخت شد، گفت: دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی خاکی در لرستان داریم که زیرسازی شده و آماده آسفالت است، حدود دو هزار کیلومتر راه روستایی داریم که نیاز به راه شکافی، راهسازی و ابنیه فنی دارد.

کریدور غرب در خرم‌آباد قطع می‌شود

معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: با این اعداد و ارقام ناچیز ما به جایی در حوزه راه روستایی نخواهیم رسید.

امیری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کریدور غرب در خرم آباد قطع می‌شود، گفت: اجرای این کریدور به ماده ۲۳ نیاز دارد و این امر در قالب اصلاحیه عملی می‌شود.

وی، گفت: این کریدور که از ابتدای خرم آباد که وارد می‌شود باید به جنوب و غرب وصل شود.