مرزبانی با همکاری دستگاه قضائی در مبارزه با قاچاق موفق بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز قوه قضائیه، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با علی القاصی‌مهر دادستان تهران دیدار و گفت و گو کرد.

فرمانده مرزبانی ناجا در این دیدار ضمن تبریک روز قوه قضائیه، شهید آیت الله بهشتی را یکی از علمای برجسته دینی کشور نام برد و گفت: تا به امروز سرمایه‌های اجتماعی بزرگی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی هزینه شده و مجموعه قوه قضائیه در کشور توانسته به خوبی در مسیر آرمان‌های انقلاب گام بردارد.

سردار گودرزی بر تعامل مرزبانی با دستگاه‌های قضائی در استان‌های مرزی تأکید و اظهار داشت: مرزبانی با همکاری دستگاه قضائی کشور توانسته در مبارزه با قاچاق موفق عمل کند و این رویکرد تعاملی در کاهش محسوس جرایم نقش مؤثری داشته است.

وی در ادامه با اشاره به تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید عنوان کرد: محقق شدن شعار سال در کشور، مستلزم حمایت‌های همه جانبه از تولیدات داخلی و همچنین مبارزه با قاچاق کالا در مرزهای کشور است که برای تحقق این هدف، باید مرزبانی تجهیز و تقویت شود.

امنیت مرزها نقش مؤثری در مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعی کشور دارد

علی القاصی‌مهر دادستان تهران نیز در این دیدار امنیت مرزهای کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امنیت مرزهای کشور در مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعی نقش ویژه‌ای دارد و مرز مؤثرترین ابزار امنیت در کشور است.

دادستان تهران در ادامه، مأموریت پلیس و دستگاه قضائی را مشترک دانست و عنوان کرد: تعامل نیروی انتظامی و دستگاه قضائی می‌تواند امنیت و احساس امنیت در کشور و به خصوص مرز را افزایش دهد؛ امنیت موجود در کشور نشان از گام‌های مثبت نیروی انتظامی در راستای تعامل با قوه قضائیه دارد.