تجمع بازنشستگان مخابرات مقابل وزارت ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز دوشنبه ۹ تیرماه، جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به دلیل مطالبات مربوط به عدم پرداخت رفاهیات و سنوات گذشته خود، مقابل درب وزارت ارتباطات تجمع کرده و خواستار پرداخت قانونی حقوق و مزایای خود شدند.

بازنشستگان شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مردادماه سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند.

گفته می شود که شرکت مخابرات ایران از سال ۹۷ مطالبات این کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرده است.

در این باره محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مربوط به عدم پرداخت رفاهیات می شود که در حال بررسی موضوع هستیم و به زودی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: مطابق مصوبه جدید هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، رفاهیات سال ۹۹ بر پایه مصوبه آیین نامه سال ۸۹ محاسبه و بخشی از رفاهیات سنوات قبل کارکنان شاغل و بازنشستگان مشمول نیز تصویب و امسال پرداخت می شود.