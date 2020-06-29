به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در عملیات بیتالمقدس و افزایش اعتبار نظامی ایران در عرصه بینالمللی، ابرقدرتها و کشورهای منطقه بر آن شدند تا برتری نظامی و سیاسی در جنگ را که در حال چرخش بهسوی ایران بود، با حمایت بیشازپیش از عراق به این کشور بازگردانند. به همین دلیل نظام بینالملل عدم همکاری را در محکومیت تجاوزگری عراق و بیتوجهی به درخواستهای ایران برای پایان دادن به جنگ در پیش گرفت. در چنین اوضاعی مقامهای جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند سیاست "تعقیب متجاوز" را در پیش بگیرند.
ولیکن سالها بعد از جنگ سؤالاتی مطرح میشود مبنی بر اینکه چرا باوجود پیروزی در عملیات بیتالمقدس ایران دست به عملیات تازه زد و تصمیم به عبور از مرز و ورود به خاک عراق گرفت. به همین مناسبت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با استفاده از اسناد و مدارکی که در دست دارد بر آن شده تا به این پرسشها طی یک واکاوی اسنادی با حضور سردار سرتیپ پاسدار دکتر محمد درودیان که خود یکی از راویان دوران دفاع مقدس در زمان هشت سال جنگ بوده و تاکنون بیش از ۳۰ اثر پژوهشی در خصوص مسائل مختلف جنگ ایران و عراق به نگارش درآورده، بپردازد.
به همین منظور هفتمین نشست از سلسله نشستهای واکاوی اسنادی و پژوهشی عملیاتهای بزرگ و سرنوشتساز با عنوان «واکاوی عملیات رمضان؛ دلایل و چرایی عبور از مرز» در روز سهشنبه دهم تیرماه در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار میشود.
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