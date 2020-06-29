مسعود دلخواه مدرس، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره شرایط فعالیتهای تئاتری خود در وضعیت کرونایی موجود در جامعه، به خبرنگار مهر گفت: داشتیم در سطح جامعه و به لحاظ کنترل ویروس کرونا به یک ثبات نسبی میرسیدیم و حتی سیر شیوع کرونا نزولی شده بود و در حال آماده شدن برای تولید و اجرای آثار خود بودیم ولی در هفتههای اخیر بار دیگر شیوع ویروس کرونا سیر صعودی پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: بیاحتیاطی و شوخی گرفتن برخی مردم عزیز در استفاده از ماسک و رعایت اصول بهداشتی باعث شده تا خشک و تر با هم بسوزیم. داشتیم به برگزاری کلاسهای آموزشی جدید بعد از تعطیلی چند ماهه و همچنین تمرین و تولید آثار نمایشی امیدوار میشدیم که باز هم شرایط بحرانی شد.
دلخواه با اشاره به از سرگیری فعالیت برخی سالنهای تئاتری، افزود: تئاترهایی که باز شدهاند نیاز به حمایت مخاطبان و هنرمندان دارند اما اوجگیری شرایط کرونایی باز هم تردیدهای هنرمندان را بیشتر کرده است و شکلگیری مجدد این شرایط به خاطر بیاحتیاطی مردم است.
این هنرمند تئاتر با بیان اینکه ما حاضریم با وجود ویروس کرونا در سطح جامعه به زندگی اجتماعی خود ادامه دهیم، یادآور شد: برای زندگی کردن در وضعیت کرونایی باید شرایط خاص زندگی مسالمتآمیز با یک دشمن را بدانیم.
وی درباره اینکه آیا تغییری در فعالیتهای تئاتری مدنظر خود ایجاد خواهد کرد، گفت: با شرایط فعلی زمانبندی یک پروژه آموزشی و یک پروژه تئاتری مدنظرم تغییر کرده است. دانشگاهها که همچنان تعطیل هستند و کلاسها به صورت مجازی برگزار میشوند. آموزشگاهها تئاتری نیز باز شدهاند ولی من قصد دارم با توجه به شرایط کرونایی موجود برای برگزاری کلاس آموزشی ام تصمیمگیری و برنامهریزی کنم.
دلخواه متذکر شد: اگر از خانه بیرون نیاییم و شروع به فعالیت نکنیم، زندگی در خانه به افسردگی و مرگ ختم میشود. باید با کرونا زندگی کرد و شرایطش را پذیرفت و اصول بهداشتی مورد نیاز را رعایت کرد. اگر گوش شنوا در سطح جامعه وجود داشته باشد، خیلی زودتر به نتیجه مطلوب میرسیم.
کارگردان نمایش «شاه لیر» معتقد است ریسک را در شرایط فعلی زندگی با کرونا باید به حداقل رساند ولی برخی مردم با مسافرتها و رعایت نکردن اصول بهداشتی ریسک را به حداکثر رساندهاند؛ این مردم خطاکار و حتی مجرم هستند زیرا جان هموطنان خود را به خطر میاندازند.
وی تأکید کرد: ضمن اینکه مردم دانا و فرهیختهای داریم، در عین حال همه مردم دانا و فرهیخته نیستند و فرهنگشان نیاز به رشد دارد.
دلخواه با بیان اینکه هنرمند در هر شرایطی مجبور به خلق کردن ایدههای مختلف با امید به اجرای آنها در شرایط مناسب و مساعد است، تصریح کرد: در شرایط فعلی نه باید وسواس بیش از حد داشت و نه باید بی خیالی را جایگزین کرد. این افراط و تفریط همیشه به ضرر بشر در طول تاریخ بوده است.
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