«روزی روزگاری ایران» کلید خورد/ محصول مشترک ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، فیلمبرداری «روزی روزگاری ایران» به نویسندگی و کارگردانی غلامرضا جعفری و تهیه کنندگی امیر زمستانی و غلامرضا جعفری در تهران آغاز شد.

این فیلم محصول مشترک سینمای ایران و افغاستان است و در ژانر اجتماعی، داستان خانواده‌ای افغان را که در یک ویلا سرایدار هستند، روایت می‌کند.

وحیدشیخ زاده، امیر زمستانی، سوگل قلاتیان، شهره سادات موسوی، سحرناز عباس زاده، حسن مقصودی، الناز محمد بیگی، ایلین جاهد، رونیکا بهرام زاده، سهراب انصاریان و مرجان علوی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به برنامه ریز و دستیار کارگردان: فرزین فتحی، مجری طرح: وحید شیخ زاده، مدیر فیلمبرداری: مهدی افشار، فیلمبردار: شایان شیخ زاده، مدیرتولید: پویا نوری، صدابرداری: بابک نیازی، طراح صحنه و لباس: حسین حاجی ابراهیمی، طراح گریم: رسول نعمتی، تدوین: پویان شعله ور، صداگذار: سیدمحمود موسوی نژاد، آهنگساز: امیرهوشنگ شاهرخی، مدیر تدارکات: اصغر بازگشا، منشی صحنه: شقایق صادق، عکاس و مشاور رسانه‌ای: محسن بی ده و فیلمبردار پشت صحنه و عکاس دوم: حسین عصار اشاره کرد.