برداشت آلبالو از باغات استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبری اظهار کرد: تا آخر فصل برداشت امسال پیش بینی می‌شود حدود ۷ هزار تن آلبالو از این میزان سطح باغات برداشت شود.

وی سطح زیر کشت باغات آلبالو استان را ۱۰۴۰ هکتار عنوان کرد که از این میزان ۹۹۰ هکتار آن بارور است.

اکبری؛ میانگین متوسط عملکرد این محصول را؛ هفت تن در هکتار برآورد کرد.

وی ارقام کشت شده آلبالو استان را؛ ارقام محلی و ارقام پربارده «پیوندی» مجاری، بوترمو، سیگانی و جوبیلیوم برشمرد.

اکبری یادآور شد: برداشت این محصول حدوداً با برداشت گیلاس همزمان بوده و در بعضی مناطق با اختلاف ده روز دیرتر آغاز می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به اهمیت این محصول اشاره کرد و گفت: این میوه دارای خواص درمانی زیادی می‌باشد از آن جمله؛ شربت یا مربای آلبالو؛ مفید در معالجه التهاب و ورم معده و روده و درمان نارسایی‌های کبد، مسکن تشنگی و شربت آن بهترین دارو برای افرادی است که عطش فراوان دارند.

اکبری افزود: همچنین این محصول برای افرادی که خارش پوستی و چربی زیاد در شکم دارند مفید و مؤثر می‌باشد و هسته آن به عنوان ضد اسهال و قابض و ضد فشار خون است.

وی گفت: آلبالو ضد مواد صفراوی، ضد حالت تهوع و ضد سنگ کلیه است و ضماد و مرهم آن برای باز شدن رنگ رخساره چهره مؤثر و مفید است.

اکبری یادآور شد: خواص آلبالو و گیلاس مانند یکدیگر است و مصرف آن اعصاب را آرامش می‌دهد، ولی در هر حال نباید در مصرف آن زیاده روی شود زیرا آلبالو برای سو هاضمه بسیار مفید و میوه‌های نرم کننده (ملین) است.