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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۷

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

سیر صعودی آمار کرونا در کشور/ فوتی‌های روزانه به ۱۶۲ نفر رسید

سیر صعودی آمار کرونا در کشور/ فوتی‌های روزانه به ۱۶۲ نفر رسید

سخنگوی وزارت بهداشت، از افزایش روند ابتلا و فوتی‌های روزانه کرونا در کشور خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۲ نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، روز دوشنبه در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به شناسایی ۲۵۳۶ مورد جدید کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته، گفت: تا کنون ۲۲۵ هزار و ۲۰۵ نفر از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند.

لاری، تعداد فوتی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۶۲ نفر اعلام کرد و افزود: بر همین اساس، تا کنون ۱۰ هزار و ۶۷۰ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بهبود یافتگان را ۱۸۶ هزار و ۱۸۰ نفر اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی، ۳۰۳۷ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

وی افزود: تا کنون یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۷۸ مورد تست تشخیصی در آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت انجام شده است.

خیز آمار کرونا در تهران

سادات لاری با تاکید بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک به ویژه در تجمعات و اماکن عمومی، گفت: استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان‌های ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

وی افزود: از روز گذشته خیز قابل توجهی در آمار بیماران کرونا در تهران داریم که نگران کننده است. بی‌تردید این افزایش آمار بازتاب عملکرد ما در بحث بازگشایی‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

کد مطلب 4961351

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    نظرات

    • حسین IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      متاسفم برای دولت، اگه اون سختگیری های اسفند و نوروز رو داشتیم این آمار اینجوری رکورد نمیزد(۱۶۲ عزیز از دست رفته در یک روز) اخه برگزاری امتحانات نهایی، کنکور، لیگ برتر و..... چه ضرورتی داره تو این شرای
    • ALI IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      واقعا چرا ماسک اجباری نمیشه ؟ چه کسی پاسخگو افزایش این آمار هست مردم یا مسئولین؟؟؟
    • IR ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      در شرایط فعلی بهتر است حضور دو،سومی کارکنان در ادارات دولتی و محدودیتهای دیگراجرا شود.

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