به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر دوشنبه در بازدید از کارگاه احداث جاده در رجایی دشت اظهار کرد: منابع مالی باید به گونه‌ای تنظیم شود که با اولویت بندی توزیع کنیم.

وی افزود: جاده خاکی تمام روستاهای بالای ۵۰ خانوار باید آسفالت شود و هیچ راهی در این روستاها نباید خاکی باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر جاده روستای بالای ۵۰ نفر خاکی باشد بیانگر عقب ماندگی است، تصریح کرد: در استان قزوین ۳۰ روستای دارای ۵۰ خانوار داریم که باید آسفالت شود.

اسلامی ادامه داد: اولویت بعدی آسفالت راه روستاهای ۲۰ خانوار است که در قزوین ۴۹ روستا شامل این طرح است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی جدی هستیم و امسال از محل بند واو تبصره ۵ تهاتر شود و برنامه دیگر فرصتی است که در تبصره ۱۹ استفاده شود تا با مشارکت بخش خصوصی راه‌ها نوسازی شود.

وی افزود: یک طرح فرادست در الموت با ظرفیت گردشگری اجرا کنید تا کارهای عمرانی شتاب گیرد.

اسلامی اظهار داشت: ظرفیت تبصره ۱۹ می‌تواند موجب عمران و سازندگی و توسعه مناطق و روستاها شود و اجرای نهضت بهسازی و آسفالت در اولویت قرار گیرد.

وی در مورد جاده رحیم آباد به کلاچای و استفاده از ظرفیت در قالب تهاتر نفتی نیز گفت: این فرصت خوبی است و در این راستا یک تفاهم نامه باید امضا شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۸۰ کیلومتر از مسیر ۱۶۲ کیلومتری قزوین- تنکابن تا پایان دولت دوازدهم مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، افزود: ۴۲ کیلومتر از این مسیر ۸۰ کیلومتری آسفالت شده و مابقی آن نیز در دست انجام است.

اسلامی در مورد تجهیز راهداری گفت: برنامه داریم که راهداری‌ها تجهیز شوند لذا اولویت فوری استخراج شود.

وی بیان کرد: در راه روستایی پروژه سنگین برندارید همین که گشایش راه باشد برای مردم براحتی دسترسی ایجاد کند، کافی است.

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