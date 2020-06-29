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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۶

وزیر راه و شهرسازی:

راه روستاهای بالای ۵۰ خانوار تا سال آینده آسفالت می‌شود

راه روستاهای بالای ۵۰ خانوار تا سال آینده آسفالت می‌شود

قزوین- وزیر راه و شهرسازی گفت: با اختصاص اعتبارات، ساخت و روکش آسفالت راه های روستایی بالای ۵۰ خانوار تا سال آینده انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر دوشنبه در بازدید از کارگاه احداث جاده در رجایی دشت اظهار کرد: منابع مالی باید به گونه‌ای تنظیم شود که با اولویت بندی توزیع کنیم.

وی افزود: جاده خاکی تمام روستاهای بالای ۵۰ خانوار باید آسفالت شود و هیچ راهی در این روستاها نباید خاکی باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر جاده روستای بالای ۵۰ نفر خاکی باشد بیانگر عقب ماندگی است، تصریح کرد: در استان قزوین ۳۰ روستای دارای ۵۰ خانوار داریم که باید آسفالت شود.

اسلامی ادامه داد: اولویت بعدی آسفالت راه روستاهای ۲۰ خانوار است که در قزوین ۴۹ روستا شامل این طرح است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی جدی هستیم و امسال از محل بند واو تبصره ۵ تهاتر شود و برنامه دیگر فرصتی است که در تبصره ۱۹ استفاده شود تا با مشارکت بخش خصوصی راه‌ها نوسازی شود.

وی افزود: یک طرح فرادست در الموت با ظرفیت گردشگری اجرا کنید تا کارهای عمرانی شتاب گیرد.

اسلامی اظهار داشت: ظرفیت تبصره ۱۹ می‌تواند موجب عمران و سازندگی و توسعه مناطق و روستاها شود و اجرای نهضت بهسازی و آسفالت در اولویت قرار گیرد.

وی در مورد جاده رحیم آباد به کلاچای و استفاده از ظرفیت در قالب تهاتر نفتی نیز گفت: این فرصت خوبی است و در این راستا یک تفاهم نامه باید امضا شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۸۰ کیلومتر از مسیر ۱۶۲ کیلومتری قزوین- تنکابن تا پایان دولت دوازدهم مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، افزود: ۴۲ کیلومتر از این مسیر ۸۰ کیلومتری آسفالت شده و مابقی آن نیز در دست انجام است.

اسلامی در مورد تجهیز راهداری گفت: برنامه داریم که راهداری‌ها تجهیز شوند لذا اولویت فوری استخراج شود.

وی بیان کرد: در راه روستایی پروژه سنگین برندارید همین که گشایش راه باشد برای مردم براحتی دسترسی ایجاد کند، کافی است.
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کد مطلب 4961378

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    نظرات

    • از طرف اهالی روستاهای سیمیار-باغستان -درگ IR ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
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      باسلام وعرض خسته نباشید عنایت بفرمایید از آقای حق لطفی بپرسید بقیه وادامه آسفالت روستای سیمیار-باغستان -درگ آیا مسال یعنی تاپایان این دولت انجام می پذیرد یا خیر؟ متشکریم ازطرف اهالی روستاهای سیمیار-باغستان -درگ 21/11/99
    • رضا مهدیان IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
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      باعرض سلام جناب فرمانده میانه خواهش میکنم رآه مارااسفالت کنیدتاهمه روستا کوچ نکنن اگه آسفالت کنید۴۰خانواربه روستای داش التی اضافه میشور وبه رشت جعمیت میانه تاثیرم میزارد سال قبل کم مونده بودتوزمستان ۳نفرمریض وزایمان بمیرن خواهشن رسیدگی کنیدباتشگرازفرمانداری شهرستان میانه

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