خبرگزاری مهر، گروه استانها: دسترسی آسان و ایمن به راههای ارتباطی، یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی و عدالت اجتماعی در هر منطقه به شمار میرود، چراکه جاده تنها مسیر عبور و مرور نیست، بلکه شریان دسترسی مردم به خدمات درمانی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است.
در مناطق روستایی، کیفیت راهها میتواند مستقیماً بر ماندگاری جمعیت، رونق تولید، کاهش مهاجرت و کیفیت زندگی مردم اثرگذار باشد.
با این حال، در برخی نقاط خراسان جنوبی هنوز روستاهایی وجود دارند که سالهاست با مشکلات مسیرهای ارتباطی دست و پنجه نرم میکنند. روستاهایی که مردم آنها معتقدند سهمشان از توسعه راهها، بیشتر گرد و غبار و وعدههایی بوده که هنوز به آسفالت تبدیل نشده است.
در شهرستان خوسف، حوالی شهر ماژان تعدادی از روستاها، از شیخآباد و گولگ گرفته تا بیدستان، مزار و دیگر روستاهای اطراف، در فاصله ۲۰ تا ۲۵ کیلومتری این شهر قرار گرفتهاند.
مسیری که برای اهالی به جاده «حسرت» تبدیل شده است. جادهای که هرچه زمان میگذرد، فرسودهتر شده و هرچه وعدهها تکرار و آسفالت آن کمرنگتر میشود.
چند کیلومتر پیمودن در این مسیر کافی است تا سختی زندگی در کنار یک جاده فرسوده را بتوان لمس کرد. جایی که هر چاله و دستانداز، بخشی از دشواری روزمره مردم شده است. خودروها نه یک مسیرنا هموار، بلکه راهی پر آزمون و فشار را پشت سر میگذارند.
از روستای کوشه قیسآباد تا شیخآباد، آسفالت این مسیر سالها پیش انجام شده، اما اکنون فرسودگی آن به حدی رسیده که بخشهایی از آن به چالههای متعدد تبدیل شده و عبور خودروها را با خطر همراه کرده است.
اما وضعیت مسیر شیخآباد به سمت گولگ ماژان و روستاهای اطراف، شرایط دشوارتری دارد. راهی خاکی که در روزهای بارانی به مسیر گلآلود و سختگذر تبدیل میشود و در فصلهای خشک، گرد و غبار آن زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
جادهای که فقط مسیر نیست
اهالی این منطقه میگویند این مسیر تنها راه ارتباطی نیست، بلکه راه دسترسی آنان به خدمات ضروری است. کشاورزان برای انتقال محصولات خود با هزینههای بالای استهلاک خودرو مواجه هستند، خودروهای امدادی در مواقع اضطراری زمان بیشتری برای رسیدن به روستاها نیاز دارند و دانشآموزان نیز هر روز مسیر پرمشقتی را برای رسیدن به مدرسه طی میکنند.
یکی از اهالی منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراموش شدن این مسیر باعث شده حتی برای انجام یک کار ساده اداری یا مراجعه درمانی، ساعتها در مسیر باشیم.
وی افزود: مردم این روستاها سالهاست منتظر بهبود وضعیت راه هستند و انتظار دارند مشکلاتشان مانند دیگر مناطق دیده شود.
یکی دیگر از اهالی با اشاره به چالههای عمیق جاده گفت: ما دیگر به وعدههای «بهزودی» عادت کردهایم؛ هر بار مسئولان میآیند، بازدید انجام میشود و قولهایی برای تأمین اعتبار داده میشود، اما بعد از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده میشود.
گرد و غبار جاده، سهم مردم از مسیر توسعه
در روزهای خشک، این جاده در میان غبار قهوهایرنگ گم میشود. خاکی که بر خانههای حاشیه مسیر مینشیند و سلامت کودکان و سالمندان را تهدید میکند. در فصل بارندگی نیز چالههای موجود به گودالهایی از گل و آب تبدیل میشوند که عبور خودروهای سواری را دشوار میکند.
برای مادرانی که مجبورند برای امور درمانی به شهر مراجعه کنند، این مسیر همواره با نگرانی همراه است. کشاورزان نیز معتقدند سختی مسیر، هزینه تولید را افزایش داده و گاهی کیفیت محصولاتشان را تا رسیدن به بازار کاهش میدهد.
گلایه از بازدیدهای بینتیجه
اهالی روستاهای اطراف میگویند سالهاست شاهد حضور مسئولان، بازدیدها و وعدههای مختلف بودهاند، اما نتیجه ملموسی در وضعیت این جاده مشاهده نکردهاند.
آنان معتقدند بازدید زمانی ارزشمند است که به اقدام عملی منجر شود و خواستار توجه بیشتر مسئولان استانی و شهرستانی به این مسیر هستند.
به گفته مردم، با وجود اینکه استانداران در سالهای گذشته از برخی مناطق استان بازدید داشتهاند، این روستاها کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و همین موضوع موجب گلایه اهالی شده است.
راه، مانع توسعه تولید
مشکل جاده تنها به رفتوآمد روزمره مردم محدود نمیشود و این مسیر به مانعی برای رونق تولید نیز تبدیل شده است. وجود ۱۲ مرغداری در این محدوده نشاندهنده ظرفیت اقتصادی منطقه است، اما راه نامناسب و پرچالش، هزینه جابهجایی نهادهها و محصولات را افزایش داده و موجب شده برخی سرمایهگذاران برای توسعه فعالیتهای خود با تردید مواجه شوند.
یکی از اهالی روستای گولگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالها قبل با سرمایه شخصی در نزدیکی روستای اجدادی خود مرغداری ایجاد کردم تا برای جوانان منطقه اشتغال ایجاد شود و مانع مهاجرت شوم.
وی افزود: اما راه خاکی و دستاندازهای فراوان، فعالیت ما و دیگر تولیدکنندگان را دشوار کرده و انتظار داریم این مسیر آسفالت شود.
درخواست اهالی از استاندار برای بازدید میدانی
روحانی روستای شیخآباد هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر کوشه قیسآباد تا شیخآباد سالها قبل آسفالت شده اما اکنون به دلیل فرسودگی نیازمند ترمیم است و مسیر شیخآباد به گولگ و روستاهای دیگر نیز همچنان خاکی و دارای دستاندازهای فراوان است.
وی از استاندار خراسان جنوبی خواست برای یک بار هم که شده از این روستاها بازدید کند و مشکلات راه مردم منطقه را از نزدیک ببیند.
یکی از ریشسفیدان روستای گولگ نیز اظهار کرد: به نمایندگی از مردم روستاهای گولگ و شیخآباد از مسئولان درخواست داریم سری به این منطقه بزنند و وضعیت جاده را بررسی کنند.
وی افزود: اگر نیمهشب فردی بیمار شود، خرابی راه باعث تأخیر در رسیدن به مراکز درمانی میشود و حتی یک فرد سالم نیز در طول مسیر به دلیل تکانهای شدید خودرو دچار مشکل میشود.
پاسخ راهداری؛ اجرای پروژه منوط به تأمین اعتبار
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت محور شیخآباد - قیسآباد اظهار کرد: سال گذشته چهار کیلومتر از این محور آسفالت شده و در صورت تأمین و تخصیص اعتبار کافی در کمیته برنامهریزی شهرستان خوسف، این ادارهکل آمادگی اجرای روکش آسفالت باقیمانده مسیر را دارد.
اسدالله جلالزاده درباره راه روستایی گولگ نیز گفت: این مسیر از پروژههای اولویتدار ادارهکل راهداری است و در صورت تأمین و تخصیص اعتبار مناسب در کمیته برنامهریزی شهرستان، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از صبوری مردم منطقه، بر آمادگی این ادارهکل برای دریافت نظرات و پیشنهادهای مردم تأکید کرد.
اکنون پس از سالها انتظار، مردم روستاهای شیخآباد، گولگ، بیدستان و دیگر روستاهای این مسیر همچنان چشمانتظارند؛ نه برای شنیدن وعدههای جدید، بلکه برای دیدن روزی که گرد و غبار این جاده جای خود را به آسفالتی بدهد که سالهاست مطالبه اصلی آنان است.
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