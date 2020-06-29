به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح دوشنبه در نشست بررسی وضعیت آب آشامیدنی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مشکلات مهم در استان بوشهر مربوط به موضوع آب است که انتظار می‌رود در راستای رفع آن تلاش جدی صورت گیرد.

وی به کمبود آب در سطح استان خصوصاً مناطق شمالی در هفته‌ها اخیر اشاره کرد و ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی در استان بوشهر موضوع آب است که باید برای رفع آن تلاش کنیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته با مجموعه وزارت نفت اقداماتی در راستای حل مشکل آبرسانی دیلم در منطقه امام حسن (ع) و روستاهای اطراف گره صورت گرفت.

وی از نوسازی شبکه انتقال آب بالا دست شهرستان دیلم به طول هشت کیلومتر خبر داد و بیان کرد: آب شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر بر اساس وعده مجریان طرح اواخر امسال تا اوایل سال آینده وارد مدار تولید شود.

جمیری با بیان اینکه برای استفاده مردم باید طرح فاضلاب در همه محلات بوشهر اجرایی شود اضافه کرد: هدررفت و فرسودگی شبکه آب در شهرها و روستاهای استان بوشهر باید کاهش یابد.

وی تأمین آب پایدار در بوشهر را مستلزم تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن دانست و خاطرنشان کرد: با تکمیل طرح آب شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی شاهد رفع بخشی از کمبودها خواهیم بود.