به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه‌پور صبح دوشنبه در نشست با نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخش عمده آب مصرفی در استان بوشهر از طریق استان‌های هم‌جوار تأمین می‌شود.

وی با اشاره به وابستگی استان بوشهر به استان‌های فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد در زمینه تأمین آب اضافه کرد: استان بوشهر با کمبود شدید منابع آبی روبرو است و آب با خط لوله طولانی به استان بوشهر می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اینکه آب در شرایط کرونایی یک از نیازهای اساسی محسوب می‌شود ادامه داد: تعامل مردم در زمینه مصرف بهینه آب در این شرایط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی تعامل مردم در گذر از تابستان و شرایط کرونایی را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: به منظور اجرا و تکمیل طرح‌های آبرسانی در استان نیازمند همکاری و همراهی نمایندگان استان در مجلس هستیم.

حمزه‌پور با اشاره به تدوین برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت در شهرها و روستاهای استان برای رفع مشکل آب افزود: برخورد قاطع و قانونی با انشعابات آب خانه‌باغ‌ها را در دستور کار داریم.

وی بیان کرد: در همین راستا ۴۰۰ انشعاب آب در روستاهای تنگستان، ۶۵۰ انشعاب در گناوه، ۱۸۰ فقره انشعاب در خانه باغ‌های دشتستان و عسلویه قطع شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر یکی از مشکلات حوزه آب را فرسودگی خطوط آبرسانی عنوان کرد و افزود: ۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های آبرسانی استان مصوب شده است.