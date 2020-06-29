به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزهپور صبح دوشنبه در نشست با نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخش عمده آب مصرفی در استان بوشهر از طریق استانهای همجوار تأمین میشود.
وی با اشاره به وابستگی استان بوشهر به استانهای فارس و کهگیلویهوبویراحمد در زمینه تأمین آب اضافه کرد: استان بوشهر با کمبود شدید منابع آبی روبرو است و آب با خط لوله طولانی به استان بوشهر میرسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اینکه آب در شرایط کرونایی یک از نیازهای اساسی محسوب میشود ادامه داد: تعامل مردم در زمینه مصرف بهینه آب در این شرایط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی تعامل مردم در گذر از تابستان و شرایط کرونایی را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: به منظور اجرا و تکمیل طرحهای آبرسانی در استان نیازمند همکاری و همراهی نمایندگان استان در مجلس هستیم.
حمزهپور با اشاره به تدوین برنامههای کوتاه، میان و بلند مدت در شهرها و روستاهای استان برای رفع مشکل آب افزود: برخورد قاطع و قانونی با انشعابات آب خانهباغها را در دستور کار داریم.
وی بیان کرد: در همین راستا ۴۰۰ انشعاب آب در روستاهای تنگستان، ۶۵۰ انشعاب در گناوه، ۱۸۰ فقره انشعاب در خانه باغهای دشتستان و عسلویه قطع شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر یکی از مشکلات حوزه آب را فرسودگی خطوط آبرسانی عنوان کرد و افزود: ۵۰ میلیارد تومان برای طرحهای آبرسانی استان مصوب شده است.
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