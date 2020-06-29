با آموزش نرم افزارهای معماری وارد بازار کار شوید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای یادگیری و آموزش نرمافزارهای معماری نباید حتی یک ثانیه را از دست داد. شما بالاخره سراغ یادگیری این نرم افزارها خواهید رفت و یا اینکه مجبور میشوید پروژههای خود را با قیمتهای بالا به افراد حرفهای در این زمینه بسپارید. پس هوشمندانه عمل کنید و با تهیه پکیجهای آموزش نرم افزارهای معماری دارک آفیس از خدمات و مزایای آن نیز بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما در تماس باشید.
* آموزش نرم افزارهای معماری دارک آفیس به صورت پروژه محور است. به این صورت مطالب را سریعتر و ماندگارتر یاد خواهید گرفت.
* رندرهای رئال و کاملاً واقعی به شما آموزش داده میشود.
* با در نظر گرفتن سطح آموزش بالا، شما قادر به انجام انواع پروژهها و با کیفیتهای مختلف خواهید بود.
* آموزش نرم افزارهای معماری دارک آفیس راحت و آسان است و تمام افراد میتوانند از این پکیجهای آموزشی استفاده کنند.
* در کنار تحویل گرفتن پکیج میتوانید از پشتیبانی ۲۴ ساعته، مشاورههای رایگان، خدمات پس از فروش و دیگر مزیتها و تخفیفهای خاص سایت بهره مند شوید.
* تمام سرفصلها و مباحث آموزش نرم افزارهای معماری ذکر شده است. از نحوه وارد کردن فایل از نرم افزارهای دیگر تا گذاشتن دوربینها در زاویه دلخواه و گرفتن رندرها باکیفیت و...
آموزش لومیون
ما رضایت کاربران خود را مدیون کیفیت بالای کار، آموزش تضمینی و هزینههای مناسب آن هستیم. شما با خرید پکیج آموزش لومیون به صورت کامل این نرم افزار مدلسازی معماری را یاد میگیرید و نیازی به دورههای مکمل و اضافه نخواهید داشت. متاسفانه بسیاری از کاربران دورههای مبتدی و نیمه تمام را گذرانده بودند و از وقتی که هدر رفته بود شکایت داشتند.
اما این مشکل در پکیج تخصصی صفر تا صد آموزش لومیون دارک آفیس برطرف شده است. همانطور که میدانید لومیون نزد بسیاری از دانشجویان و متخصصان معماری یک نرم افزار محبوب، قابل درک، بسیار کاربردی و دوست داشتنی است. خبر خوب در مورد آموزش لومیون این است که تمام شما میتوانید به راحتی آن را یاد بگیرید. تنها یک مسئله بسیار مهم در مورد پکیجهای آموزش نرم افزارهای معماری وجود دارد و آن هم استفاده از سیستم مناسب برای پردازش و کار کردن با نرم افزار است. شما میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و مشاورههای رایگان در این زمینه را دریافت کنید.
آموزش پست پروداکشن
بهتر است هرچه زودتر نسبت به تهیه پکیجهای آموزش پست پروداکشن اقدام کنید. مزیتهای بسیاری در تهیه پکیج آموزش پست پروداکشن وجود دارد. شما حتماً در کار حرفهای خود، در هر پروژهای بارها به پست پرو کردن نیاز خواهید داشت. خوبی پست پروداکشن این است که خیلی راحت و در زمان کم آن را یاد خواهید گرفت.
* یادگیری آموزش پست پروداکشن راحت و آسان است. تا قبل از اینکه آن را یاد بگیرید، زمان ارائه و آماده سازی تصاویر مختلف اذیت میشوید، اما پست پروداکشن کار شما را راحت میکند.
* انعطاف پذیری بالا در کار: بسیاری از طراحان حرفهای درخت، آسمان و پرسناژ را در کار رندرهای خود وارد نمیکنند. این کار هم زمانبر است هم رندر گرفتن را طولانی میکند. از طرفی در پست پروداکشن در فتوشاپ به راحتی میتوانید انواع درختها را وارد کنید و آسمانهای ابری، آفتابی و … را به کار اضافه کنید. ذخیره کردن آن هم تنها چند ثانیه طول میکشد. برای همین انعطاف پذیری کار بالا و دست شما در طراحی کاملاً باز است.
* جدیدترین آبجکتها و براشها را میتوانید در آموزش پست پروداکشن در فتوشاپ به کار ببرید و هیچ گونه محدودیتی برای شما وجود ندارد.
* هرآنچه که در محیطهای رندر و مدلسازی نمیتوانید قرار دهید با پست پروداکشن جبران کنید. اگر تجربه کرده باشید میدانید گاهی نمیتوان پرندهها و یا فیگورهای خاص را در محیطهایی مانند لومیون و یا رویت وارد کرد. برای همین این کاستی را با پست پروداکشن در فتوشاپ به خوبی میتوانید جبران کنید.
آموزش ویری
شما بهترین و نابترین ایدهها را هم که داشته باشید تا نتوانید رندرهای حرفهای از کار ارائه دهید، مشتریها را به خود جذب نخواهید کرد. در تمام دنیا همینطور است. مشتری و کارفرما میخواهد آنچه قرار است اتفاق بیفتد را به بهترین شیوه ببیند، گویی به آنها ضمانت کار خواهید داد. برای همین با آموزش ویری قرعه به نام شما خواهد بود. پس اگر طراح خلاقی هستید، حتماً از پکیج آموزشی ویری بهره ببرید. رندرهای بد با نوردهی ضعیف و جزئیات کم، مقداری خسته کننده و اعتمادبر است. مشتری احساس میکند شما به آن اندازه که باید در کار طراحی وارد نیستید. مدرسان آموزش نرم افزارهای معماری در یک نظرسنجی متوجه شدند مشتریان تصاویر رندر ویری را بر ایدههای خوب در رندرهای بد ترجیح میدادند. برای همین است که طرفداران یادگیری ویری روز به روز در حال افزایش است.
در ادامه نمونه کار دانشجوی ویزی را مشاهده میکنید.
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