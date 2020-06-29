تجمع جمعی از پرستاران گیلانی در اعتراض به وعده های عملی نشده

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز (دوشنبه) جمعی از پرستاران گیلانی که در روزهای ابتدای شیوع ویروس کرونا با فراخوان دانشگاه علوم پزشکی این استان در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستان با وعده قرارداد یکساله و جذب در بیمارستان‌های دولتی از پست‌های قبلی خود در بیمارستان‌های خصوصی استعفا داده و در این مراکز مشغول به کار شدند در اعتراض به وعده‌های عمل نشده مسئولان این دانشگاه در مقابل دفتر دانشگاه علوم پزشکی گیلانی تجمع کردند.

نماینده این پرستاران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شیوع کرونا در گیلان با توجه به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستانها، شرکت آوای سلامت از طرف دانشگاه علوم پزشکی طی فراخوانی خواستار حضور نیروهای داوطلب پرستاری در بیمارستان‌های گیلان شد که پرستاران گیلانی از آن استقبال نکردند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی، دانشگاه علوم پزشکی طی فراخوان دیگری قرارداد ۸۹ روزه با پرستاران را مطرح کرد که باز هم مورد قبول آنها قرار نگرفت، افزود: در نهایت دانشگاه قرارداد دیگری با عنوان نیروهای شرکتی با همه مزایای دولتی مطرح کرد که این بار مورد قبول پرستاران واقع شد و جمعی از پرستاران به منظور داشتن امنیت شغلی از پست‌های خود در بیمارستان‌های خصوصی استعفا داده و در بیمارستان‌های دولتی حاضر شدند.

نماینده پرستاران در ادامه با بیان اینکه پس از طرح این قرارداد بیش از ۵۵۰ نفر از پرستاران بلافاصله در بیمارستان‌های گیلان مستقر و مشغول به خدمت رسانی شدند، اظهار کرد: حال بعد از گذشت حدود ۴ ماه که وضعیت بیماران کرونایی در استان بهبود یافته و تقریباً به حالت سفید در آمده است، دانشگاه علوم پزشکی با نقض وعده‌های خود از انعقاد قرارداد با پرستاران امتناع کرده و تنها قرار داد ۸۹ روزه بدون مزایای دولتی را مطرح می‌کند.

وی با اشاره به تجمع اعتراضی جمعی از پرستاران در اردیبهشت ماه امسال در مقابل وزارت بهداشت، تصریح کرد: نماینده ما با مسئولان وزارت خانه دیدار کرده و در این دیدار قول‌های مساعدی به پرستاران برای جذب داده شده که متأسفانه تاکنون عملی نشده است.

نماینده پرستاران گیلانی در ادامه با بیان اینکه اکثر ما دارای خانواده و فرزند هستیم و در دوران سخت کرونا تنها به نجات جان همشهریان خود فکر کرده ایم، تأکید کرد: این انصاف نیست که بعد از همه این تلاش‌ها و به خطر انداختن جان خود و خانواده‌هایمان امروز با ما اینگونه رفتار کنند.

وی با اشاره به وعده مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، ادامه داد: دانشگاه به منظور کاهش تشنج و آرام شدن جو جلسه‌ای برای رسیدگی به حقوق پرستاران تشکیل داد که در نهایت با دادن وعده بهبود وضعیت آنان به این اعتراضات پایان داده شد.

نماینده پرستاران گیلانی با بیان اینکه مسئولان این دانشگاه به ما می‌گویند که باید در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کنید، گفت: ما فرصت مطالعه برای شرکت در این آزمون را با حضور در بیمارستان‌ها در ایام کرونا از دست دادیم و الان انتظار داریم مسئولان به وعده‌های خود عمل کنند.