بهره برداری از ۳۰۰۰ دستگاه کاشت یکنواخت کلزا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، فریبرز عباسی رئیس این مؤسسه، گزارشی از عملکرد ودستاوردهای سال ۱۳۹۸ ارائه و عنوان کرد: حدود هشتاد درصد پروژه‌های مؤسسه فنی ومهندسی را سفارشات بخش خصوص تشکیل می‌دهد.

وی حضور در عرصه تولید محتوای آموزشی و ترویجی را برای بهره برداران وکشاورزان از دیگر فعالیت‌های شاخص مؤسسه اعلام کرد و افزود: تاکید ما بیشتر بر فناوری و تکنولوژی‌ها و طراحی‌های روز دنیا است.

عباسی با اشاره به دستاوردهای مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی عنوان کرد: دو طرحی که مؤسسه سال گذشته از آنها رونمایی کرده و به تولید انبوه نیز رسیده است باعث صرفه جویی حداقل ۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد ریالی شده است. یکی از این طرح‌ها دستگاه تمیزکن و خردکن چغندر دامی بوده که باعث افزایش برداشت این نهاده مهم دامی شده است.

وی افزود: دستگاه دوم نیز مربوط به کاشت یکنواخت کلزا است که ۳۰۰۰ نمونه از این دستگاه نیز امسال به بهره برداری رسیده و هم اکنون در حال استفاده در مزارع کشور هستند.