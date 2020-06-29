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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۹

بهره برداری از ۳۰۰۰ دستگاه کاشت یکنواخت کلزا

بهره برداری از ۳۰۰۰ دستگاه کاشت یکنواخت کلزا

رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اشاره به بهره داری از دستگاه کاشت یکنواخت کلزا ،گفت: ۳۰۰۰ نمونه از این دستگاه نیز امسال به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، فریبرز عباسی رئیس این مؤسسه، گزارشی از عملکرد ودستاوردهای سال ۱۳۹۸ ارائه و عنوان کرد: حدود هشتاد درصد پروژه‌های مؤسسه فنی ومهندسی را سفارشات بخش خصوص تشکیل می‌دهد.

وی حضور در عرصه تولید محتوای آموزشی و ترویجی را برای بهره برداران وکشاورزان از دیگر فعالیت‌های شاخص مؤسسه اعلام کرد و افزود: تاکید ما بیشتر بر فناوری و تکنولوژی‌ها و طراحی‌های روز دنیا است.

عباسی با اشاره به دستاوردهای مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی عنوان کرد: دو طرحی که مؤسسه سال گذشته از آنها رونمایی کرده و به تولید انبوه نیز رسیده است باعث صرفه جویی حداقل ۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد ریالی شده است. یکی از این طرح‌ها دستگاه تمیزکن و خردکن چغندر دامی بوده که باعث افزایش برداشت این نهاده مهم دامی شده است.

وی افزود: دستگاه دوم نیز مربوط به کاشت یکنواخت کلزا است که ۳۰۰۰ نمونه از این دستگاه نیز امسال به بهره برداری رسیده و هم اکنون در حال استفاده در مزارع کشور هستند.

کد مطلب 4961456

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