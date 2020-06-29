توسعه زیرساخت ها راهکار رفع کمبود منابع آب کشاورزی

وحید خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر در فصل آبیاری اراضی شالیزاری قرار داریم، اظهار کرد: مشکلات تأمین آب کشاورزی امسال کمتر از سال‌های گذشته است و تمامی دست اندرکاران به طور شبانه روزی در تلاش هستند تا این مسائل به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که از این مقدار ۱۷۲ هزار هکتار تحت شبکه آبیاری سد سفیدرود قرار دارد، افزود: در حال حاضر حجم آب سد سفیدرود ۷۳۸ میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۸۲۱ میلیون متر مکعب بوده است، گفت: دبی ورودی آب سد نیز در حال حاضر ۲۹ متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن نیز ۲۱۳ متر مکعب بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تمام کانال‌های آبیاری پر آب هستند، تصریح کرد: کل حجم آب تحویلی تا به امروز یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون متر مکعب بوده که از سد سفیدرود وارد شبکه آبیاری شده است.

خرمی در ادامه با اشاره به اینکه عدم بارش در حدود ۵۰ روز گذشته در استان گیلان، تصریح کرد: این موضوع سبب کاهش دبی رودخانه‌ها و بروز مشکلاتی برای اراضی سنتی آب خور در برخی مناطق استان گیلان شده است.

وی با بیان اینکه ۴۳۸ سردهنه خاکی ساخته و حتی برخی از آنها به دلیل سیلاب و تخریب در سه مرحله بازسازی شده‌اند، گفت: در مجموع در حوزه رها سازی آب در شبکه‌های تحت پوشش عملکرد مطلوب بوده است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای گیلان در ادامه به خشکی برخی از اراضی شالیزاری در شهرستان‌های صومعه سرا، فومن، شفت، ماسال، رضوانشهر، و انزلی، گفت: شالیزارهای این مناطق از تونل انتقال کانال فومنات آبیاری می‌شود و آب انتقال از طریق این تونل ۳۳ تا ۳۵ متر مکعب بر ثانیه بوده در حالی که اراضی شالیزاری این منطقه ۵۵ هزار هکتار است و این سبب شده که با کمبود ۳۰ درصدی آب در این منطقه مواجه باشیم.

وی نبود زیرساخت‌های مناسب برای انتقال آب را علت اصلی این کمبود عنوان و اظهار کرد: به همین منظور بخشی از آب مورد نیاز این اراضی باید از رودخانه، آب بندان ها و چاه‌های موجود در منطقه و یا نوبت بندی داخل شبکه فومنات تأمین می‌شود.

خرمی تأکید کرد: تأمین منابع آبی مورد نیاز این اراضی نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، لایروبی آب بندان ها و اصلاح دریچه مسیر انتقال به منظور کاهش هدر رفت آب از جمله برنامه‌های در کوتاه مدت است.

وی با اشاره به برنامه‌های بلند مدت برای تأمین منابع آبی در حوزه کشاورزی، گفت: بهره برداری از سد لاسک و سد شفارود راهکار بلند مدت برای تأمین منابع آبی مورد نیاز اراضی این مناطق است.