استقبال دستگاه قضا از همکاری خانواده‌ ایثارگران با کمیته مصلحین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه ظهر دوشنبه در دیدار جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس گفت: منافقین از همان نخستین روزهای پیروزی انقلابی اسلامی با اجرای طرح پروژه نفوذ به دنبال تعیین جایگاه برای نفوذی‌های خود در دستگاه‌ها و ارگان‌های اساسی نظام بودند تا از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب نوپای مردمی استفاده کنند.

وی به نفوذ بنی صدر در صدر دولت و دیگر جنایتکاران منافق، در دستگاه‌های دیگر اشاره کرد و افزود: ترورهای ناجوانمردهای منافقین در سال ۶۰ بر کسی پوشیده نیست و این سال را، سال خونین انقلاب می‌نامند.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه آن خون پاک ریخته شده همچون خون شهید حاج قاسم سلیمانی انقلاب اسلامی را در مسیر خود بیمه کرد، افزود: در آن سال شاهد ترورهای بسیاری بودیم که منجر به شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، شهید رجایی و شهید باهنر و همچنین تعدادی از ائمه جمعه همچون شهید صدوقی و شهید مدنی و یا انسان‌ها و شهدای وارسته ای از جمله شهیدان چمران، نامجو، کلاهدوز، محلاتی، و جهان آرا بودیم.

عدالتخواه به ترور نافرجام آیت الله خامنه ای در همان سال هم اشاره کرد و گفت: خداوند تعالی خواست تا این ذخیره ارزشمند انقلاب برای نظام بماند و این گونه بیش از ۳۰ سال در برابر توطئه‌های همه جانبه دشمنان کشتی انقلاب را با درایت تمام هدایت کند.

وی با بیان اینکه امروز اقتدار انقلاب اسلامی مدیون خون شهدا و از خودگذشتگی ها و رشادت‌های جانبازان و ایثارگران است، عنوان کرد: این مسئله وظیفه ما را سنگین‌تر کرده که باید همیشه و در همه حال پاسدار خون شهدا و آن رشادت‌های ایثارگران و جانبازان باشیم که خالصانه در راه دین و انقلاب ایثار کردند.

رئیس کل دادگستری استان همدان در ادامه با اشاره به احادیث نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) مبنی بر اینکه پاداش و سعادت بزرگی در انتظار کسانی است که به فکر اصلاح ذات البین و حل اختلاف بین مردم و گروه‌های مختلف هستند، عنوان کرد: در احادیث معتبری نقل شده آنانی که اصلاح ذات البین را انجام می‌دهند مقربین درگاه الهی هستند و آنانی که دست دوستی کسی که برای رفع اختلاف اقدام کرده را رد می‌کنند، لعن شده‌اند.

عدالتخواه به تشکیل ستاد تألیف قلوب و کمیته‌های مصلحین و معتذرین به عنوان کمیته‌های معین این ستاد اشاره و اظهار کرد: بی تردید جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس با آن خلوص نیت همیشگی می‌توانند در مساجد، محله‌ها و صنوف مختلف حضور یابند و با کلام شیوای خود به حل اختلافات موجود در بین مردم بپردازند.

وی با بیان اینکه تجربه و خلوص نیت خانواده‌های معزز شهد، ایثارگران و جانبازان برای اصلاح ذات البین می‌تواند کمک کار کمیته مصلحین باشد، اضافه کرد: از همکاری این عزیزان با دستگاه قضائی در کمیته‌های مصلحین و معتذرین به منظور فراهم ساختن شرایط صلح و سازش بین طرفین دعوا استقبال می‌کنیم.