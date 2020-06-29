به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری بعدازظهر دوشنبه در جلسه بررسی و رسیدگی به مسائل و موارد پیرامون شهمیرزاد به میزبانی شهرداری این شهر، انسان‌محوری را حلقه مفقوده برنامه‌ریزی مدیریت شهری برشمرد و ابراز داشت: کلید اصلی موفقیت و رسیدن به نتیجه مطلوب در این مهم نهادینه‌شده است لذا انتظار می‌رود شهرداری‌های استان انسان‌محوری را در دستور کار قرار دهند.

وی بابیان اینکه توجه به انسان‌محوری باید موردتوجه شهرداری و برنامه ریزان این شهر توریستی واقع شود، افزود: شناسایی نیازها و آسیب‌شناسی، از لازمه‌های داشتن شهری پویا و بانشاط محسوب می‌شود که انتظار می‌رود موردتوجه سیاست‌گذاری‌های شهری قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه این استان ظرفیت گردشگری بالایی دارد، ابراز داشت: برای تبدیل استان به مقصد گردشگری باید از ظرفیت‌های موجود بهره گرفت و ضمن آن برنامه‌ریزی‌های مناسب نیز ازجمله سامان‌دهی راه‌های استان در دستور کار قرار گیرد.

فخری با اشاره به وجود ۵۷ نقطه حادثه‌خیز در مسیرهای ارتباطی استان که باعث واژگونی و تصادفات می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه واژگونی و خواب‌آلودگی یکی از دلایل اصلی و پرتکرار تصادفات در جاده‌های استان به شمار می‌رود لذا شناسایی ۲۴ نقطه با اولویت اصلی در دست بررسی، اصلاح و ایمن‌سازی است.

وی بابیان اینکه حفظ باغات به‌عنوان زیبایی شهمیرزاد خط قرمز استانداری است، افزود: حفظ و حراست از این مجموعه‌ها به‌عنوان سرمایه‌ای برای نسل جدید در دستور کار است و لحظه‌ای نیز از آن عقب‌نشینی نخواهیم کرد.