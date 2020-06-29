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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۲۹

مؤسسه افکارسنجی «VTsIOM»:

۷۶ درصد مردم روسیه موافق تمدید دوران ریاست جمهوری پوتین هستند

۷۶ درصد مردم روسیه موافق تمدید دوران ریاست جمهوری پوتین هستند

نتایج مؤسسه افکارسنجی «VTsIOM» نشان می دهد که ۷۶ درصد مردم روسیه موافق تمدید دوران ریاست جمهوری پوتین هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج بررسی آرای همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در روسیه نشان داد ۷۶ درصد از مردم این کشور موافق اصلاحی هستند که ممکن است به تمدید دوران ریاست‌جمهوری «ولادیمیر پوتین» منتهی شود.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مؤسسه افکارسنجی «VTsIOM» امروز دوشنبه با انتشار این نتایج اعلام کرد تا کنون بیش از سه چهارم مردم روسیه با اصلاحاتی که می‌تواند به ریاست‌جمهوری پوتین تا سال ۲۰۳۶ منتهی شود، موافق هستند.

گفتنی است، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه که قرار بود ۲۲ آوریل سال جاری میلادی در این کشور برگزار شود و به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، بیست و پنجم ژوئن آغاز شد و تا ۳۰ ژوئن نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4961624

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      این آقا از زمانی که آمده اقتصاد روسیه را شکوفا کرده مردمم دوسش دارن

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