به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان عصر امروز در مراسم وداع با پیکر شهید «نسیم افغانی» در حرم رضوی گفت: امروز شهید نسیم افغانی مأمور شده است که در جمع ما حضورداشته باشد.‌

این استاد حوزه با اشاره به مأموریت‌های شهدا برای بیدار کردن دل‌ها، گفت: شهدا، مرزها را برمی‌دارند و دیگر ایرانی و افغانی و… معنا ندارد. وقتی شما در سنگر می‌روی، در متن جهاد، دیگر ملیت رنگ می‌بازد. حتی احساس نمی‌کنی این‌ها اهل دو استان هستند، زیرا هم‌رنگ هستند.

حجت الاسلام پناهیان ادامه داد: شهدا اهل بازی‌های مرزهای جغرافیایی نیستند و این مرزهای جغرافیایی با ظهور امام زمان (ع) برداشته می‌شود و ویژگی‌های قومی می‌ماند ولی این‌ها رنگ‌های مختلفی هستند که رنگین‌کمان جامعه ایمانی را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه غربت مؤمنان افغانستان در زمان حمله شوروی، آمریکا و.. برای مردم این کشور سنگین بود، به دو هزار شهید افغانستانی در جریان دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این‌ها در جریان دفاع از حرم بیشتر ایستادگی کردند و قوی‌ترین مدافعان حرم از افغانستان بودند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کسی تصور نمی‌کرد روزی شهیدی از افغانستان در حرم رضوی تدفین شود، اظهار کرد: با حضور شهید نسیم افغانی در حرم رضوی، غربت ۳۰ ساله شهدای افغان در دفاع مقدس برطرف شد.

وی در ادامه افزود: شهدا در دنیا تأثیرگذار هستند و زنده بودن آنها را می‌توان لمس کرد. حدود ۳۰ سال از جنگ گذشته است و می‌توان زنده بودن آنها را با تربیت شهدایی که در طول زمان داشته‌اند، دید.

حجت الاسلام پناهیان در ادامه بیان کرد: دل‌های متحول شده بر اثر حضور شهدا از جمله شهید سلیمانی، کار تبلیغات نیست بلکه برکت حضور شهدا است.

وی با بیان اینکه دو ملت ایران و افغانستان در کنار هم هستند، اظهار کرد: متأسفانه شهدای افغانستانی در زمان دفاع مقدس خوب معرفی نشدند، چون در آن زمان افکار عمومی جهان نمی‌پذیرفت که شخصی از کشور دیگر برای کشور دیگری بجنگد و شهید شود.

این استاد حوزه همچنین افزود: برخی از سرداران سپاه در زمان جنگ سوریه، درحالیکه آنجا شهید شده بودند، نمی‌توانستیم اعلام کنیم که شهدای ایرانی در سوریه شهید شدند زیرا موجب سو استفاده دشمنان و رسانه‌های آنها می‌شد.