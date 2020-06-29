به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «ژانگ جون»، نماینده چین در سازمان ملل متحد خواستار برطرف کردن و لغو تحریمهای آمریکا علیه سوریه شد.
ژانگ با تاکید بر اینکه پیش از این نیز، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار رفع تحریمها علیه سوریه شده بود، همچنین تأکید کرد که کشورهای منطقه هم نگرانیهایشان را از تحریمها علیه سوریه ابراز کردهاند.
دیپلمات چینی درخواست برای لغو تحریمهای آمریکا علیه سوریه را در نشست مجازی سازمان ملل عنوان کرده است.
به گفته این مقام چینی، تحریمهای آمریکا بر اقتصاد منطقه اثر گذاشته و این تحریمها باعث ایجاد تبعاتی مانند افزایش بیکاری شدهاند.
پیش از این نیز، نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل در ژنو در نامهای به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اصرار آمریکا و اتحادیه اروپا بر ادامه تحریمها علیه سوریه در شرایط کرونا را نقض آشکار حقوق بشر و در تضاد با ادعای آنها درباره ضرورت همبستگی جهانی برای مبارزه با همهگیری این بیماری توصیف کرده بود.
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