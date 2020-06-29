به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مهردادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاکید بر اهمیت زمان مبارزه با «آفت ابریشم باف ناجور» در جنگل‌های ارسباران اظهار کرد: طی سفر یک‌روزه اعضای کمیته گیاه پزشکی استان آذربایجان شرقی و مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز به شهرستان‌های اهر و کلیبر، از مناطق جنگلی درگیر با «آفت ابریشم باف ناجور و آفت پروانه‌ی دم قهوه‌ای» کلیبر و اهر بازدید شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی افزود: هدف از این بازدید؛ درخواست از اعضای کمیته گیاه پزشکی استان آذربایجان شرقی برای ارائه راهکار جهت مبارزه با آفات در جنگل‌های ارسباران واقع در اهر و کلیبر بود.

وی ادامه داد: کارشناسان کمیته گیاه پزشکی استان آذربایجان شرقی پس از بازدید، اعلام کردند که می‌توانیم عملیات مبارزه با «آفت ابریشم باف ناجور» در مناطق جنگلی درگیرر با این آفت در محدوده مکیدی دره‌سی شهرستان کلیبر را شروع کنیم و بر این اساس با تشکیل اکیپ ۱۵ نفره عملیات مبارزه را آغاز کردیم.

مهردادی تاکید کرد: آفتی که جنگل فندقلوی شهرستان اهر و جنگل مکیدی شهرستان کلیبر با آن درگیر بوده با همدیگر تفاوت دارد، این در حالی است که بر خلاف تصورات، مناطق جنگلی مکیدی دره‌سی با «آفت ابریشم باف ناجور» و مناطق جنگلی فندقلوی شهرستان اهر با «آفت پروانه‌ی دُم قهوه‌ای» درگیر هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی ابراز داشت: تفاوت در آفات مناطق جنگلی و نحوه مبارزه با آن، موجب شده بر اساس نظریه‌های علمی و کارشناسی، عملیات مبارزه با آفت در مناطق جنگلی کلیبر از هم‌اکنون آغاز شود و مبارزه با «آفت پروانه‌ی دُم قهوه‌ای» به دلیل تبدیل شدن کرم‌ها به پروانه در مناطق جنگلی شهرستان اهر را از مهرماه آغاز کنیم.

وی با تاکید بر این‌که لانه‌های آفات پروانه‌ی دُم قهوه‌ای و ابریشم باف ناجور در مناطق جنگلی کلیبر و اهر به صورت مکانیکی یا همان دستی جمع‌آوری می‌شود، گفت: خوشبختانه در مناطق جنگلی مکیدی شهرستان کلیبر که برگ درختان بر اثر «آفت ابریشم باف ناجور» از بین رفته بود، دوباره برگ درختان جنگلی جوانه می‌زند و این‌که طبیعت توانسته خود مستقیماً با این آفت مبارزه کند تحقق می‌یابد.

مهردادی خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم؛ دلیل آغاز زودهنگام مبارزه با آفت در مناطق جنگلی شهرستان کلیبر و موکل کردن عملیات مبارزه با «آفت پروانه‌ی دُم قهوه‌ای» در مناطق جنگلی شهرستان اهر، تفاوت در آفت‌هاست.