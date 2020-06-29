در تولید مرغ و گوشت کمبودی نداریم/قیمت مرغ کاهش پیدا خواهدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی دراولین روز از سفر به استان اردبیل در کشتارگاه مدرن و صنعتی آرتا جوجه اردبیل حاضر شد و گفت: فردا به شمال استان اردبیل سفر خواهم کرد و از طرحهای مختلف از جمله طرح اجرا شده پایاب سدخدا آفرین، مجتمع گلخانهای ۱۶۰۰ هکتاری مغان، مزرعه ۸۰۰ هکتاری تولید بذر رقم ۷۰۴ شرکت کشت و صنعت پارس بازدید خواهم کرد.
دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سخنان خود در سفر به استان اردبیل با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ کاذب است و هیچ توجیهی ندارد افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول امنیت غذایی کشور به و فور تولید مرغ و گوشت را انجام خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه اجازه کمبود مرغ و گوشت در سفره مردم را نخواهد داد افزود: با افزایش تولید نهادههای دامی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد که در این زمینه وزارت سمت نیز باید نظارتها را افزایش دهد.
کاظم خاوازی با بیان اینکه این وزارتخانه اجازه کمبود مرغ و گوشت در سفره مردم را نخواهد داد افزود: با افزایش تولید نهادههای دامی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی دراولین روز از سفر به استان اردبیل در کشتارگاه مدرن و صنعتی آرتا جوجه اردبیل حاضر شد و گفت: فردا به شمال استان اردبیل سفر خواهم کرد و از طرحهای مختلف از جمله طرح اجرا شده پایاب سدخدا آفرین، مجتمع گلخانهای ۱۶۰۰ هکتاری مغان، مزرعه ۸۰۰ هکتاری تولید بذر رقم ۷۰۴ شرکت کشت و صنعت پارس بازدید خواهم کرد.
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