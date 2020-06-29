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۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۳۳

وزیر جهاد کشاورزی:

در تولید مرغ و گوشت کمبودی نداریم/قیمت مرغ کاهش پیدا خواهدکرد

در تولید مرغ و گوشت کمبودی نداریم/قیمت مرغ کاهش پیدا خواهدکرد

کاظم خاوازی با بیان اینکه این وزارتخانه اجازه کمبود مرغ و گوشت در سفره مردم را نخواهد داد افزود: با افزایش تولید نهاده‌های دامی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی دراولین روز از سفر به استان اردبیل در کشتارگاه مدرن و صنعتی آرتا جوجه اردبیل حاضر شد و گفت: فردا به شمال استان اردبیل سفر خواهم کرد و از طرح‌های مختلف از جمله طرح اجرا شده پایاب سدخدا آفرین، مجتمع گلخانه‌ای ۱۶۰۰ هکتاری مغان، مزرعه ۸۰۰ هکتاری تولید بذر رقم ۷۰۴ شرکت کشت و صنعت پارس بازدید خواهم کرد.
دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سخنان خود در سفر به استان اردبیل با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ کاذب است و هیچ توجیهی ندارد افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول امنیت غذایی کشور به و فور تولید مرغ و گوشت را انجام خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه اجازه کمبود مرغ و گوشت در سفره مردم را نخواهد داد افزود: با افزایش تولید نهاده‌های دامی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد که در این زمینه وزارت سمت نیز باید نظارت‌ها را افزایش دهد.

کد مطلب 4961797

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    نظرات

    • ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      پاسخ
      نه هزاروپانصد تومان کردی پانزده هزار اونوقت ادعای مبارزه با گران فروشان داری شرم و حیا هم نداری

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