در تولید مرغ و گوشت کمبودی نداریم/قیمت مرغ کاهش پیدا خواهدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی دراولین روز از سفر به استان اردبیل در کشتارگاه مدرن و صنعتی آرتا جوجه اردبیل حاضر شد و گفت: فردا به شمال استان اردبیل سفر خواهم کرد و از طرح‌های مختلف از جمله طرح اجرا شده پایاب سدخدا آفرین، مجتمع گلخانه‌ای ۱۶۰۰ هکتاری مغان، مزرعه ۸۰۰ هکتاری تولید بذر رقم ۷۰۴ شرکت کشت و صنعت پارس بازدید خواهم کرد.

دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سخنان خود در سفر به استان اردبیل با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ کاذب است و هیچ توجیهی ندارد افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول امنیت غذایی کشور به و فور تولید مرغ و گوشت را انجام خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه اجازه کمبود مرغ و گوشت در سفره مردم را نخواهد داد افزود: با افزایش تولید نهاده‌های دامی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد که در این زمینه وزارت سمت نیز باید نظارت‌ها را افزایش دهد.