معضل بزرگ جامعه غربی نژادپرستی است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: بخش پژوهش‌های رایزنی فرهنگی ایران در آلمان

در ماه‌های اخیر، نژاپرستی و تبعیض به بحث داغ بسیاری از محافل آلمان تبدیل شده است. بسیاری مانند سعید رزک، روزنامه نگار شناخته‌شده آلمانی معتقدند که نژادپرستی، معضل بزرگ جامعه اروپا و آمریکا است و باید برای مقابله با آن راهی پیدا کرد. رزک در روزنامه تاگس‌تسایتونگ و مجله میگاتسین در حوزه‌های مهاجرت، مسلمانان و نژادپرستی می‌نویسد. او فارغ التحصیل علوم سیاسی است و در حوزه شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌نویسی نیز مطالعاتی دارد. رزک در سال‌های اخیر، کارگاه‌های وبلاگ‌نویسی زیادی را علیه نژادپرستی در سراسر آلمان برگزار کرده است. روزنامه اسلامیشه تسایتونگ، با این روزنامه‌نگار درباره قتل وحشیانه جورج فلوید، اعتراضات در آلمان و تبعیض علیه مسلمانان در این کشور، صحبت کرده است که در ادامه ترجمه آن را خواهید خواند:

چندین هفته از قتل وحشیانه جورج فلوید می‌گذرد و هنوز بحث درباره این حادثه در جامعه آلمان ادامه دارد. به نظر شما چرا چنین اتفاقی در آلمان بحث‌برانگیز شده است؟

نژادپرستی یک مشکل حاد در جامعه اروپا و آمریکا است و تنها به مرگ جورج فلوید محدود نمی‌شود. نژادپرستی در گذشته وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. در چند سال اخیر، شکایت‌های زیادی درباره نژادپرستی در آلمان ثبت شده است. مهاجران زیادی در بازار کار، هنگام جست‌وجوی مسکن، در سیستم آموزش‌وپرورش و… با نژادپرستی و تبعیض مواجه می‌شوند. بنابراین طبیعی است که موضوع نژادپرستی در جامعه آلمان بحث‌برانگیز شود. البته نمی‌توان میزان نژادپرستی در آلمان را با ایالات متحده مقایسه کرد. اما این بدان معنا نیست که ما این معضل را در کشورمان نادیده بگیریم.

یعنی میزان نژادپرستی در جامعه آمریکا بیشتر است؟

بله، پلیس آمریکا بارها علیه سیاه‌پوستان و مهاجران، رفتار خشونت‌آمیزی از خود نشان داده است. این حجم از نژادپرستی در میان نیروهای پلیس آلمان دیده نمی‌شود. البته نباید فراموش کنیم که نژادپرستی در جامعه آلمان نیز وجود دارد. در واقع تبعیض و نژادپرستی در سراسر جهان وجود دارد و باید با آن مقابله کرد. تنها میزان تبعیض در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است.

مسلمانان از جمله گروه‌هایی هستند که در جامعه آلمان تحت تبعیض و خشونت قرار می‌گیرند. این تبعیض‌ها از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ بیشتر شده است. شما در این باره چه نظری دارید؟

نژادپرستی علیه مسلمانان در جامعه آلمان، امری شایع است. آمار رسمی وزارت کشور فدرال نشان می‌دهد که ۹۵۰ حمله علیه مسلمانان در سال گذشته انجام شده است. این حملات شامل توهین، حملات فیزیکی و حمله به مساجد است. چنین جنایاتی هر روز در آلمان به وقوع می‌پیوندد و آمارها بسیار نگران‌کننده است. البته تا سال ۲۰۱۷ هیچ‌گونه آمار و گزارشی از این جنایات وجود نداشت. بنابراین ثبت این جنایات، می‌تواند قدم بزرگی در راه مقابله با نژادپرستی و تبعیض باشد. ما می‌توانیم با ثبت دقیق شکایات، راه‌های مقابله با نژادپرستی در جامعه آلمان را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین برای مقابله با چنین حملاتی باید در حوزه آموزش کار کنیم. آموزش اصولی می‌تواند پیش‌داوری‌ها را از میان بردارد. علاوه بر این، رسانه‌های آلمان نیز باید به شکل منصفانه‌ای به بحث درباره اسلام بپردازند. بدین ترتیب، افکار عمومی آلمان می‌تواند درک درستی از اسلام و مسلمانان پیدا کند.

پس از حمله تروریستی در شهر کرایست چرچ نیوزیلند و حوادث مرگ‌بار هاله و هاناو، اعتراضات زیادی در سطح اروپا ایجاد شد، اما در این اعتراضات، هیچ مطالبه‌ای از سیاستمداران اروپایی صورت نگرفت. شما به عنوان روزنامه نگار و پژوهشگر علوم سیاسی این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وقتی افکار عمومی نسبت به معضل نژادپرستی آگاه شود، می‌تواند برای رفع تبعیض و نژادپرستی در جامعه، به سیاستمداران فشار وارد کند. بنابراین تا زمانی که شهروندان یک جامعه به آگاهی کافی نرسند، مطالبه‌ای نیز صورت نخواهد گرفت. البته در شرایط کنونی، برخی افراد شناخته شده تلاش می‌کنند تا خواسته‌های جمعی را برای رفع تبعیض بیان کنند. به طور مثال، آیمان مازیک، رئیس شورای مرکزی مسلمانان بارها خواستار ایجاد کمیسیون مقابله با اسلام‌هراسی شده است. یا اعضای حزب سبزها در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا واژه نژاد را از قانون اساسی آلمان حذف کنند. بنابراین پیشنهاداتی مطرح شده، اما همان‌طور که همه می‌دانیم کافی نیست.

در هفته‌های اخیر، رسانه‌های مهم آلمان بارها به موضوع نژادپرستی پرداختند. شما این امر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پوشش رسانه‌ای قتل جورج فلوید در آلمان به خوبی صورت گرفت. این امر باعث شد که بحث‌های زیادی درباره نژادپرستی در جامعه آلمان نیز ایجاد شود و به رسانه‌های آلمانی برسد. این در حالی است که در گذشته، رسانه‌ها به موضوعات این چنینی اهمیت زیادی نمی‌دادند. من فکر می‌کنم که اگر تنوع رسانه‌ها بیشتر شود، به موضوعاتی مانند مهاجران، مسلمانان و نژادپرستی نیز بیشتر پرداخته خواهد شد. در حال حاضر تعداد روزنامه‌نگارانی که با پیشینه مهاجرت، در رسانه‌های آلمان مشغول به کار هستند، بسیار کم است. این در حالی است که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در هر کشوری می‌توانند تاثیر زیادی بر افکار عمومی داشته باشند.