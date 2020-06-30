افزایش خدمات الکترونیکی در قم با شیوع ویروس کرونا

خبرگزاری مهر - گروه استانها: شیوع ویروس کرونا در اسفندماه سال ۹۸ موجب شد تا مناسبات جامعه دستخوش چالشهای جدی قرار گیرد، زیرا برای قطع زنجیره انتقال این ویروس به شدت مسری نمیبایست در بیرون از خانه حضوری غیرضروری داشت.
کرونا ابعاد مختلف زندگی انسان را در عرصه تحصیل، کسب و کار، انجام امور روزمره و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی تحت تأثیر خود قرار داد و موجب شد بسیاری از افراد برای آنکه از ابتلاء به این ویروس در امان بمانند متحمل خسارتهایی شوند.
اما این ویروس با همه تهدیدهایی که با خود به همراه داشت، موجب شد تا بستر ارائه خدمات الکترونیک جدیتر گرفته شود و در این ایام دستگاههای مختلف خدمات رسان تلاش کردند تا با تقویت ساز و کار الکترونیکی فرآیندها در جهت ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان گامهایی بردارند.
کرونا، تأکیدی بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک
شیوع ویروس کرونا در حقیقت تأکیدی بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک بوده که این امر در نهایت منجر به کاهش هزینهها، صرفه جویی در وقت و انرژی، کاهش آلودگی هوا به دلیل کاهش ترافیک و عدم حضور فیزیکی و کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم در این زمینه اعلام داشته است که هم اکنون ۴۷۸ خدمت از سوی ادارات قم به صورت الکترونیکی ارائه میشود که این آمار نشان از افزایش ۲۵ درصدی خدمات غیرحضوری نسبت به پیش از شیوع کرونا در استان قم است.
یکی از سازمانهایی که در سالهای اخیر به خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا در زمینه گسترش ارائه خدمات الکترونیک اقدامات خوبی انجام داده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بود، هر چند که ممکن است در ارائه این خدمات نارساییهایی نیز وجود داشته باشد، اما بیتردید قدم نهادن در این عرصه توفیقاتی به همراه خواهد داشت که با گذشت زمان و شناسایی مشکلات احتمالی و رفع آن در مجموع رضایتمندی مراجعان برای کسب خدمات را به دنبال خواهد داشت.
پاسخ به دو هزار و ۸۲۲ درخواست الکترونیکی در زمان شیوع کرونا
در روزهای پایانی سال گذشته همزمان با شیوع ویروس کرونا و افزایش مراجعات مردمی برای انجام امور مربوط به ساخت و ساز پروژهها، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تصمیم گرفت تا به منظور قطع زنجیره انتقال و کاهش تردد شهروندان، خدمات خود را به صورت غیر حضوری و با راهاندازی سامانه تیک یا همان ثبت درخواست ارائه کند.
بر اساس گزارش اعلامی این سازمان، دو هزار و ۸۲۲ درخواست در این سامانه در زمان شیوع ویروس کرونا دریافت و تقریباً به تمامی این درخواستها پاسخ داده شد و در مرحله بعد نیز به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از ازدحام مراجعان در محل این سازمان، سامانه نوبت دهی راهاندازی شد تا شهروندانی که تمایل داشتند امور خود را به صورت حضوری پیگیری کنند با دریافت نوبت الکترونیکی از روز قبل، در زمان مقرر اعلام شده به سازمان مراجعه کنند که بر اساس گزارش این سامانه، تعداد ۸ هزار و ۶۴۰ نوبت تاکنون به مراجعین داده شده است.
راهاندازی سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشههای ساختمانی در قم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای این سازمان در راستای گسترش خدمات الکترونیک، اظهار داشت: یکی از علل طولانی شدن فرآیند صدور پروانههای ساختمانی، ممکن است طولانی شدن طراحی نقشهها در بخشهای مختلف سازه، معماری، مکانیک و برق باشد.
امین مقومی بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در راستای تکریم مراجعین، تسهیل در روند صدور پروانه ساختمانی و کنترل دقیق زمانبندی طراحی، همچنین کنترل فنی دقیقتر نقشههای طراحی شده، برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه مهندسان با سازمان و همچنین جلوگیری از خدشهدار شدن نقشههای طراحی شده و صرفه جویی در کاغذ و زمان و به منظور جلوگیری از تردد مراجعین به سازمان، سامانه کنترل الکترونیکی نقشههای ساختمانی را طراحی و اجرایی کرده است.
وی ادامه داد: در این سامانه، کلیه الزامات مربوط به تهیه و کنترل نقشه در رشتههای مختلف، برق، مکانیک، سازه و معماری دیده شده که پس از طراحی نقشهها توسط طراحان، در مرحله بعدی بررسی نقشهها توسط کنترل کننده در این سازمان و همچنین بررسی نقشههای سازه و معماری توسط کنترل کننده شهرداری به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد.
ارسال گزارشهای مرحلهای مهندسان به صورت الکترونیک در قم به عنوان اولویت جدی در دستور کار قرار دارد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همچنین به راهاندازی سامانه گزارشهای مرحلهای مهندسان به صورت الکترونیکی اشاره کرد و ابراز داشت: ارسال به موقع گزارشهای مرحلهای به شهرداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مهندسان و دفاع از حقوق ایشان، موجب شد تا موضوع الکترونیکی شدن گزارشهای مرحلهای به عنوان اولویت جدی در دستور کار هیئت مدیره با هدف تکریم مهندسان ناظر و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه قرار گیرد.
وی افزود: در این راستا جلسات خوبی با شهرداری قم تشکیل و توفیقهایی نیز حاصل شد که این امر علاوه بر کاهش مراجعه حضوری مهندسان به سازمان و شهرداری، میتواند با ورود به موقع شهرداری، شاهد جلوگیری به موقع از تخلفات در ساخت و ساز باشیم چرا که به روز بودن گزارشهای مرحلهای مهندسان ناظر؛ میتواند در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشد.
مقومی عنوان کرد: در بخش بازرسی گاز نیز کلیه فرآیندها به صورت الکترونیکی صورت میگیرد که در ماههای اخیر با همکاری شرکت گاز مرحله آخر نیز که صدور تأییدیه نهایی میباشد، به صورت الکترونیکی انجام شد.
راهاندازی خدمات الکترونیکی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در قم
وی در ادامه به راهاندازی خدمات الکترونیکی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در قم نیز اشاره کرد و عنوان داشت: نظر به اهمیت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در مرحله اخذ پایان کار پروژههای ساختمانی و در راستای تکریم مراجعین، تسهیل در روند صدور شناسنامه فنی و ملکی، برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه مهندسان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و همچنین جلوگیری از خدشهدار شدن اطلاعات تکمیل شده توسط مهندسان در دفترچه اطلاعات ساختمان و انتقال این اطلاعات پس از کنترل و بررسی به صورت مستقیم در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، این فرآیند به صورت الکترونیکی طراحی و به مرحله اجرا درآمد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: فرآیند تکمیل الکترونیکی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای اولین بار در بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور در استان قم اجرایی شده و این امر گامی مؤثر در راستای حفظ حقوق بهرهبردار به شمار میرود.
راهاندازی کارتابل الکترونیک مهندسان قمی
وی اضافه کرد: همه درخواستهای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز با راهاندازی کارتابل الکترونیک سامانه نماسان به صورت غیر حضوری فراهم شد و در ایام شیوع ویروس کرونا بالغ بر ۳ هزار و ۴۸۰ مرتبه مکاتبه از سوی مهندسان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم صورت گرفته است.
مقومی همچنین بیان داشت: جلساتی با شهرداریهای شهرهای اطراف استان قم و نیز شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شده تا سامانه خدمات الکترونیک نقشه و گزارش مهندسان به مراجع صدور پروانه به عنوان یک خدمت جدید زودی راهاندازی شود، علاوه بر آن راهاندازی سامانه ارتباط الکترونیک با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه گزارش ایمنی پروژهها و همچنین راهاندازی ارتباط الکترونیک با اداره کل استاندارد استان به منظور ارائه گزارشها در خصوص وضعیت مصالح استاندارد ساختمانی در دستور کار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم است.
راهاندازی ارتباط الکترونیک با اداره کل استاندارد استان به منظور ارائه گزارشها در خصوص وضعیت مصالح استاندارد ساختمانی در دستور کار است
گرچه مجموعه این اقدامات نشان از عزم جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در عرصه ارائه خدمات الکترونیک دارد اما در گفتگو با برخی مراجعین به این سازمان مواردی از نارسایی در مراحل دریافت ارائه خدمات الکترونیک از جمله آماده نبودن صد درصدی زیرساختی سامانههای راهاندازی شده، عدم هماهنگی مقطعی با برخی نهادهای مرتبط همانند شهرداری، وجود برخی از نواقص جزئی در روند تأیید الکترونیک نقشه و پایین بودن سرعت سامانه برای بارگذاریها، لزوم تقویت پشتیبانی سامانهها و عدم آشنایی برخی مالکان و مهندسان با سامانههای راهاندازی شده اشاره کرد که نظام مهندسی قم نیز این موارد مطرح شده در ابتدای آغاز فعالیت سامانهها را اجتناب ناپذیر دانسته و اعلام داشته که بسیاری از این نواقص مطرح شده با مرور زمان برطرف و امید است در روزهای آینده نیز تمهیدات لازم برای رفع تمامی مشکلات احتمالی اندیشیده شود.
سازمان نظام مهندسی ساختمان، بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تأسیس شده است.
مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ۷ رشته اصلی فعالیت میکنند که این رشتهها عبارتند از عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی میباشد که پس از دریافت پروانه اشتغال به کار از سوی وزارت راه و شهرسازی، در امور طراحی و نظارت پروژههای ساختمانی که از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و ارجاع میشود، فعالیت میکنند.
در اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است؛ هدف اصلی این قانون احداث ساختمانهایی است که با رعایت اصول فنی و استانداردهای مورد قبول ساختمان، ایمنی، بهداشت و آسایش را برای بهره برداران و ساکنین آن به ارمغان آورد که ابزار تحقق این هدف رعایت مقررات ملی ساختمان و همت و تلاش مهندسان رشتههای هفتگانه در این راستا است.
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