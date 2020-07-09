الهام امین زاده معاون حقوقی سابق رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات دستگاه دیپلماسی در مواجهه با تلاش‌های غرب برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، گفت: در این باره بحث تعهدات برجامی مطرح است که قرار بود طرفین این توافقنامه با عمل به تعهدات خود به برقراری صلح در منطقه و در جهان کمک کنند.

وی افزود: علیرغم اینکه برجام سند مطلوب نظام جمهوری اسلامی نبود، اما ایران در جهت راستی آزمایی های اروپا و آمریکا و برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کنند آن را پذیرفت.

معاون حقوقی سابق رئیس جمهور تصریح کرد: با وجود مماشات دستگاه دیپلماسی ایران با غرب در موضوع برجام متاسفانه آنها به حقوق مردم ایران تجاوز می‌کنند و می‌خواهند انتقام نقض عهدهای پیاپی خود را که منجر به آسیب دیدن برجام شده از ما بگیرند.

امین زاده با اشاره به اهمیت فوق العاده توانمندی دفاعی کشور، اظهار داشت: تحریم تسلیحاتی به معنای نقض حقوق بنیادین یک ملت است. ایران به عنوان یکی از پرهمسایه ترین کشورهای جهان که با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و از طرفی در همسایگی رژیم صهیونیستی قرار دارد لازم است که همواره توانمندی دفاعی خود را حفظ کند.

وی تاکید کرد: آمریکا و اروپا به دنبال آسیب زدن به توانمندی دفاعی ایران هستند و در این رابطه وزارت خارجه باید «دیپلماسی فعال» را در دستور کار قرار دهد و در مقابل تضییع حقوق مردم ایران کوتاه نیاید.

کارشناس مسائل حقوق بین الملل گفت: وزارت امور خارجه باید با کشورهای منطقه، کشورهای عضو شورای حکام و همچنین کشورهای عضو شورای امنیت رایزنی کند و مانع تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شود.