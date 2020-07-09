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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۰

امین‌زاده در گفتگو با مهر:

وزارت‌خارجه مانع تمدید تحریم تسلیحاتی شود

وزارت‌خارجه مانع تمدید تحریم تسلیحاتی شود

معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور گفت: وزارت امور خارجه باید با کشورهای منطقه، کشورهای عضو شورای حکام و همچنین کشورهای عضو شورای امنیت رایزنی کند و مانع تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شود.

الهام امین زاده معاون حقوقی سابق رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات دستگاه دیپلماسی در مواجهه با تلاش‌های غرب برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، گفت: در این باره بحث تعهدات برجامی مطرح است که قرار بود طرفین این توافقنامه با عمل به تعهدات خود به برقراری صلح در منطقه و در جهان کمک کنند.

وی افزود: علیرغم اینکه برجام سند مطلوب نظام جمهوری اسلامی نبود، اما ایران در جهت راستی آزمایی های اروپا و آمریکا و برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کنند آن را پذیرفت.

معاون حقوقی سابق رئیس جمهور تصریح کرد: با وجود مماشات دستگاه دیپلماسی ایران با غرب در موضوع برجام متاسفانه آنها به حقوق مردم ایران تجاوز می‌کنند و می‌خواهند انتقام نقض عهدهای پیاپی خود را که منجر به آسیب دیدن برجام شده از ما بگیرند.

امین زاده با اشاره به اهمیت فوق العاده توانمندی دفاعی کشور، اظهار داشت: تحریم تسلیحاتی به معنای نقض حقوق بنیادین یک ملت است. ایران به عنوان یکی از پرهمسایه ترین کشورهای جهان که با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و از طرفی در همسایگی رژیم صهیونیستی قرار دارد لازم است که همواره توانمندی دفاعی خود را حفظ کند.

وی تاکید کرد: آمریکا و اروپا به دنبال آسیب زدن به توانمندی دفاعی ایران هستند و در این رابطه وزارت خارجه باید «دیپلماسی فعال» را در دستور کار قرار دهد و در مقابل تضییع حقوق مردم ایران کوتاه نیاید.

کارشناس مسائل حقوق بین الملل گفت: وزارت امور خارجه باید با کشورهای منطقه، کشورهای عضو شورای حکام و همچنین کشورهای عضو شورای امنیت رایزنی کند و مانع تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شود.

کد مطلب 4967066

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    نظرات

    • ش. AE ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
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      دقیقا همون کاری که بعد از برجام باید انجام میشد دیپلماسی فعال الان هم با دست روی دست گذاشتن و چه کنیم چه کنیم به همون راه میرسیم

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