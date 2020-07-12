تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بیهوده است

محسن پاک آئین سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تلاش این روزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان، اظهار داشت: تلاش‌هایی که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند تا تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کنند، در وهله اول یک تلاش غیرقانونی است. بر اساس سند بین‌المللی که مورد تأیید شورای امنیت نیز قرار گرفته است، تحریم‌های تسلیحاتی ایران باید در اواخر مهر به طور کامل لغو شود.

وی ادامه داد: به دلیل تعهداتی که ما در فرایند برجام پذیرفته و انجام داده‌ایم، حالا زمان برچیده شدن تحریم‌های تسلیحاتی است و این موضوع به طور مشخص در قطع‌نامه ۲۲۳۱ آمده است و امری غیرقابل خدشه است. خروج آمریکا از برجام نیز نمی‌تواند توجیهی برای اقدام آمریکا در این موضوع باشد.

این دیپلمات سابق گفت: مطلب دومی که می‌توان در مورد تلاش آمریکا گفت این است که این اقدامات تلاشی خصمانه علیه ملت و دولت ایران بوده که از خوی خشونت‌آمیز آمریکایی‌ها نشأت می‌گیرد.

پاک آئین با بیهوده توصیف کردن اقدامات آمریکا، افزود: تلاش‌هایی که از جانب آمریکا صورت می‌گیرد مورد قبول کشورهای عضو شورای امنیت نبوده و چین و روسیه به صراحت مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. اروپایی‌ها نیز بارها از برجام به‌عنوان یک سند افتخار یاد کرده‌اند آنها نیز برای آنکه توافق هسته‌ای فرونپاشد، با واشنگتن همراهی نکردند.

وی عنوان کرد: همچنین اروپایی‌ها نسبت به عواقب همراهی با آمریکا نگران بوده و به دلیل دست بالای ایران در اقدام متقابل تلاش می‌کنند تا بر عمق بحران نیافزایند. در ضمن این نکته را نیز باید مدنظر داشت که اروپایی‌ها، آمریکا را ظرف این یکی دو سال به خوبی شناخته و ارتباط نزدیک میان دو سوی آتلانتیک به مانند سابق وجود ندارد و از همین رو بعید است که خود را قربانی امیال ایالات متحده کنند.

سفیر اسبق ایران در ازبکستان اضافه کرد: آمریکا در دوره دونالد ترامپ در عرصه سیاست خارجی هیچ دستاوردی نداشته است. شما شاهد هستید که در قبال ایران و با خروج از برجام، ترامپ به هیچ دستاوردی نرسید و همچنین در موضوع کره شمالی و چین نیز نتیجه ملموسی برای رئیس جمهور آمریکا به دست نیامد.

پاک آئین تصریح کرد: همچنین پروژه معامله قرن نیز به‌رغم تبلیغات فراوان تاکنون نتوانسته موفقیت داشته باشد و برعکس، شاهد هستیم که برخی کشورهای عربی و اتحادیه اروپا نیز با آن مخالفت کرده و با الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی مخالفت کرده‌اند.

وی یادآور شد: تلاش آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران نیز در همین راستا بوده تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده که در آبان ماه است، ترامپ بتواند ادعا کند که دستاوردی داشته است. در همین راستا آمریکا با طناب پوسیده رژیم صهیونیستی به چاه می‌رود.

سفیر اسبق کشورمان در تایلند خاطرنشان کرد: از همین رو است که ترامپ تلاش می‌کند تا با دست زدن به اقداماتی از قبیل تمدید تحریم‌های تسلیحاتی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر یک دستاورد ارائه دهد.