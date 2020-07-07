خسارت ۲ میلیارد پوندی انگلیس به دلیل حذف هواوی از برنامه ۵G

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، جدا کردن تجهیزات هواوی از زیربنای شبکه۵G انگلیس به قطعی سیگنال موبایل و هزینه ای ۲ میلیارد پوندی به صنعت مخابرات این کشور منجر می شود.

جیمز بارفورد مدیر بخش شرکت های مخابراتی در شرکت «اندرز آنالایسیس» این تخمین را انجام داده است. او می گوید: این امر برای اپراتورهای موبایل بسیار ناراحت کننده است.

نگرانی ها پس از آن به وجود آمد که گزارشی جدید نشان داد انگلیس احتمالا تصمیم دارد استفاده از فناوری ۵G را تا پایان سال جاری متوقف کند. دلیل این امر نگرانی های امنیتی اعلام شده است.

این در حالی است که به گفته یک منبع ناشناس، اپراتورهای موبایل از هم اکنون مذاکره با رقبای هواوی مانند اریکسون و نوکیا را آغاز کرده اند. با این وجود به نظر می رسد تجهیزاتی که جایگزین هواوی می شوند، هزینه ای بیشتر اضافه می کنند.

آنچه پیچیدگی اوضاع را بیشتر می کند، ساخت شبکه های ۵G روی زیربنای فعلی۴G است. به عبارت دیگر ممکن است اپراتورها مجبور شوند تا تجهیزات ۴Gو ۵G هواوی را از شبکه های خود حذف کنند و این امر به افزایش هزینه ها منجر می شود.

متیو هاوت یکی دیگر از تحلیلگران حوزه فناوری می گوید: این بدان معنا است که سرویس رسانی قطع می شود و مردم نمی توانند به اینترنت ۴G نیز دسترسی داشته باشند. اگر این طرح اجرایی شود اختلال گسترده ای در شبکه ۴G به وجود می آید.

این در حالی است که شرکت ودافون قبلا هشدار داده بود اگر شرکت ها مجبور شوند زمان و هزینه صرف جایگزینی تجهیزات کنند، انگلیس نمی تواند در زمینه ۵G پیشرو باشد.