خبرگزاری مهر – گروه استانها: کمبود در بعضی از داروهای بیماران خاص هر چند مدت یک بار این بیماران و خانوادههای آنها را با مشکل مواجه میکند و هر بار وعده داده میشود که این مشکل برای همیشه رفع میشود، ولی انگار که این داستان پایانی ندارد.
در روزهایی که کرونا در کردستان ترمز بریده و هر روز بر شمار مبتلایان و مرگ و میرها بر اثر کرونا افزوده میشود، وضعیت تأمین داروی چند بیماری خاص در این استان وارد چالشهای جدی شده و مردم را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
کمبود انسولین در استان کردستان چند روزی است که به یک مشکل جدی تبدیل شده و هر چند که مسئولان وعده میدهند در تلاش برای رفع این مشکل هستند، ولی بیماران مبتلا همچنان نگران روزهایی آینده و روند ادامه دارد کمبود این داروی اساسی در کردستان هستند.
در دو سه روز اخیر تشکیل صفهای طولانی و گاهی چند دهنفره در مقابل یکی دو داروخانه خاص در شهر سنندج به یک امر تکراری تبدیل شده است و متأسفانه دیدن چهره بیمارانی نگران و مضطرب موجی از نگرانی را در این شهر و البته سایر شهرهای این استان ایجاد کرده است.
تشکیل صفهای طولانی برای دریافت انسولین در کردستان
روز گذشته در حالی که دمای هوای سنندج اندکی گرم شده و با ورود مجدد ریزگردها، مرکز استان شاهد آلودگی هوا بود ولی در مقابل یکی از داروخانهها صفی طولانی از بیماران دیابتی و شماری از اعضای خانوادههای آنها برای دریافت انسولین تشکیل شده بود.
یکی از افراد حاضر در این صف طولانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دلیل تشکیل این صف و حضوری وی در این جمع، بیان کرد: من بیماری دیابت دارم و به همین دلیل باید به صورت مرتب انسولین مصرف کنم.
وی ادامه داد: متأسفانه از هفته قبل تاکنون کمبود انسولین در استان کردستان آغاز شده است و ما برای تأمین داروی مورد نیاز خود با مشکلات زیادی مواجه شدهایم و مجبوریم که در این صفهای طولانی در این شرایط خطرناک وجود کرونا حضور پیدا کنیم.
این بیمار سنندجی با اشاره به وضعیت نگران کننده خود و دیگر بیماران دیابتی، عنوان کرد: کمبود دارو از یکسو و نگرانی از ابتلاء به ویروس کرونا از سوی دیگر موجب شده مشکلات ما دوچندان شود و بههمین دلیل از مسئولان انتظار داریم که در راستای رفع مشکلات ما اقدامی ویژه انجام بدهند.
یکی دیگر از بیماران حاضر در این صف طولانی در سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نبود داروی انسولین زندگی ما را به خطر انداخته و در صورتی که ما نتوانیم داروی خود را تأمین کنیم، مشکلات بیماری بیشتر میشود.
وی با بیان اینکه نزدیک چهار ساعت است که در این صف حضور دارد و هنوز نوبت وی نرسید است، افزود: تازه مشکل بیشتر جایی است که بعضی از مواقع بهدلیل کمبود دارو ما نیمی از داروی مورد نیاز خود را میتوانیم خریداری کنیم و بههمین دلیل هر چند روز یک بار باید در این صفهای طولانی حضور داشته باشیم.
داستان صف طولانی در مقابل چندین داروخانه خاص در شهر سنندج انگار پایانی ندارد، چراکه در فاصلهای نه چندان دور از هم، دیدن این صفهای طولانی به یک امر عادی برای سنندجیها تبدیل شده است.
متصدی یکی از داروخانههای توزیع کننده داروی انسولین در شهر سنندج در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دلیل تشکیل این صفهای طولانی، عنوان کرد: ما مسئولیتی در این بخش نداریم و براساس میزان دارویی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی در اختیار ما قرار گرفته، در بین مراجعان توزیع میکنیم.
وی با بیان اینکه میزان داروی تحویل داده شده محدود است، گفت: متأسفانه ما هر روز با تشکیل این صفهای طولانی و البته نگران کننده مواجه هستیم و در حالی که تاکید میشود که مسائل بهداشتی رعایت شود ولی امروز شاهد این صحنههای نگران کننده در مقابل داروخانه هستیم.
تراکم جمعیت زیاد در یک فضای سربسته در روزهای وضعیت قرمز کرونایی از سوی افرادی که بیماری زمینهای دارند یکی از نگرانیهای جدی در خصوص شیوع بیشتر ویروس کرونا در استان کردستان است.
پیگیری برای تأمین انسولین مورد نیاز کردستان ادامه دارد
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در واکنش به وضعیت کمبود انسولین و نوع توزیع آن در سطح این استان، گفت: متأسفانه نزدیک به یک هفته است که ما در استان با کمبود داروی انسولین مواجه هستیم.
عطاالله حیدری افزود: با توجه به کمبود این دارو و با رایزنیهای صورت گرفته از مسئولان وزارت بهداشت، ما موفق به دریافت ۱۲۰ بسته داروی انسولین شدیم و این دارو به صورت محدود در سطح استان توزیع شد.
وی با اشاره به نوع انتخاب داروخانههای توزیع کننده انسولین در سطح استان کردستان، ادامه داد: ما در این مرحله داروخانههای محدودی را که دارای فضای مناسبی بودند، انتخاب کردیم ولی در دورههای بعدی تلاش میکنیم که تعداد داروخانهها را افزایش دهیم.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه هنوز احتمال کمبود این دارو وجود دارد، بیان کرد: واقعیت این است که در جریان اعمال ترحیمهای ظالمانه دشمنان و وضعیت پیش آمده امکان اینکه ما با کمبود انسولین مواجه شویم وجود دارد.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در راستای تأمین به موقع انسولین مورد نیاز در استان کردستان، افزود: دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تمامی ظرفیتهای خود برای تأمین به موقع این دارو استفاده میکند و انتظار داریم در سایه حمایتهای وزارت بهداشت از بروز مجدد این مشکل در استان جلوگیری کنیم.
تلاش در راستای تأمین نیازهای داروی استان کردستان بهویژه داروی بیماران خاص در روزهایی که کرونا هم با سرعت هر چه تمامتر میتازد، یکی از نیازهای جدی و ضروری در استان بهشمار میرود و بههمین دلیل انتظار میرود مسئولان استان این مهم را همواره در اولویت فعالیتهای خود قرار بدهند.
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