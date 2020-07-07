به گزارش خبرنگار مهر، ۴۰ پروژه برق‌رسانی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با ارزش سرمایه‌گذاری سه هزار و صد میلیارد ریال در دهمین هفته از پویش «هر هفته الف ب_ایران» با حضور وزیر نیرو در مرکز پایش صنعت برق از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

این پروژه‌ها که در بخش افزایش ظرفیت پست‌ها، افزایش ظرفیت بانک خازنی و افزایش طول خطوط در نقاط مختلف استان خوزستان است، باعث تقویت زیرساخت‌های صنعت برق در استان، افزایش پایداری و کاهش خاموشی‌ها خواهد شد.

این آئین افتتاح و بهره‌برداری به طور هم‌زمان در استان‌های خوزستان، خراسان شمالی و مازندران از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.