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۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

با حضور وزیر نیرو؛

۴۰ پروژه برق منطقه‌ای خوزستان افتتاح شد

۴۰ پروژه برق منطقه‌ای خوزستان افتتاح شد

اهواز- با حضور وزیر نیرو و در دهمین هفته از پویش «هر هفته الف ب_ایران»۴۰ پروژه برق منطقه‌ای خوزستان با اعتبار سه هزار و صد میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۰ پروژه برق‌رسانی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با ارزش سرمایه‌گذاری سه هزار و صد میلیارد ریال در دهمین هفته از پویش «هر هفته الف ب_ایران» با حضور وزیر نیرو در مرکز پایش صنعت برق از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

این پروژه‌ها که در بخش افزایش ظرفیت پست‌ها، افزایش ظرفیت بانک خازنی و افزایش طول خطوط در نقاط مختلف استان خوزستان است، باعث تقویت زیرساخت‌های صنعت برق در استان، افزایش پایداری و کاهش خاموشی‌ها خواهد شد.

این آئین افتتاح و بهره‌برداری به طور هم‌زمان در استان‌های خوزستان، خراسان شمالی و مازندران از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

کد مطلب 4967971

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