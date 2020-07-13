وضعیت «ترامپ» بغرنج است/ غرب در تمدید تحریم تسلیحاتی یکپارچه نیست

مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و برجام قرار است در مهرماه به پایان برسد، گفت: مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت این است که احتمال دارد وضعیت ترامپ شبیه کارتر شود، یعنی جز روسای جمهوری باشد که یک دوره بر حکمرانی در آمریکا باقی بماند، ترامپ وضع بسیار بغرنج و لرزانی دارد و واقعیت امروز دولت آمریکا در صحنه چیز دیگری است.

وی با اشاره به تظاهرات گسترده مردم آمریکا علیه نظام حاکم بر این کشور، افزود: بر اساس برآورد اندیشکده های مطالعاتی در آمریکا حدود ۴۰ تا ۵۰ ملیون نفر در تظاهرات ضد نژاد پرستی و تبعیض در جامعه ایالات متحده شرکت کرده اند و همه مردم بر عکس آن چیزی که آقای ترامپ می‌گوید عمل می‌کنند، همه این موارد ثابت می‌کند که ترامپ در وضعیت بسیار بغرنج و لرزانی است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تاکید کرد: ترامپ در این شرایط نیازمند ماجراجویی است اما ماجرا جویی ها هم دیگر به کار سران آمریکا نمی‌آید زیرا سران آمریکا توان خلق بحران و ماجراجویی دیگر که بتواند آنها را از این شرایط خارج کند ندارند.

زارعی اضافه کرد: برخی می‌گویند به همین دلیل که رژیم سیاسی آمریکا ناتوان شده است نیاز به خلق بحران در خارج از کشور دارد، این هم تا حدودی می‌تواند درست باشد اما این دستگاه فکری در آمریکا دچار یک سردرگمی شده که مدیریت شرایط داخلی و خلق بحران در بیرون را به صورت همزمان نمی‌تواند دنبال کند.

وی گفت: مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت و نباید اشتباه برداشت کنیم این است که ترامپ در دشوارترین وضع موجود است و احتمالاً سرنوشتی همانند «کارتر» در انتظار اوست به همین دلیل تلاش دارد نگرانی‌های خود را به جامعه بین الملل تزریق کند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تاکید کرد: ما به عنوان جامعه ایرانی از این تلاش‌های آمریکا باید به یک مسئله بسیار مهم برسیم، همین که آمریکا در حال مذاکره و فشار به هم‌پیمانان خودش است تا امکان خرید و فروش ادوات نظامی را از ایران سلب کند که حتی با این وجود آنها هم از او اطاعت نکردند، نشان می‌دهد که ایران چقدر توانمند شده است، ایرانی که روزگاری راه‌های خرید سیم خاردار به رویش بسته بود و فشنگ سلاح‌های سبک را باید با چند واسطه در بازار سیاه تامین می‌کرد، اما به درجه‌ای از دانش دفاعی رسیده است که علاوه بر اینکه دفاع از سرزمین و منافع خود را با استانداردهای دولت، ملت به خوبی تامین کرده است، امروز در شرایطی قرار گرفته که می‌تواند سلاح‌های متعارف را به کشورهای دوست و هم پیمان صادر کند.

زارعی گفت: توان صادرات تجهیزات نظامی ایران در بیش از ۲۰۰ سال گذشته وجود نداشته است و یکی از رکوردهای تاریخی ملت ایران است. اینها ثابت می‌کند که ایران اسلامی به میزان قابل توجه‌ای نسبت به گذشته توانمند شده است و جنگ رسانه‌ای آمریکا و تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نباید تفسیر به ضعف شود، تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای همراه کردن دیگر کشورها برای تمدید محدودیت های ایران در حوزه تجهیزات نظامی خود به روشنی گویای قدرت ملی ایران است.

وی درباره اینکه مسئولان کشورمان در پاسخ به این تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی چه باید بکنند، گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌بایست به قدرت ملی برگردد و با تصحیح اشتباهات خود البته با زبان عقلانیت انقلابی به تصحیح قراردادهایی که همه توان ملی را نمایندگی نمی‌کنند مانند برجام بپردازد و با توجه به توانمندی‌های داخلی در خصوص اقتدار و توانمندی خود با هیچکس معامله نکند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تصریح کرد: البته در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران جبهه غرب یک پارچه نیست اما آمریکایی‌ها تلاش دارند این تحریم‌ها را تمدید کنند، و ما می‌بایست کاری که در حوزه شکستن تحریم در روابط تجاری پیرامون نفت با کشوری مانند ونزوئلا انجام دادیم در ارتباط با صدور دانش متعارف قدرت دفاعی هم با کشور و ملت‌های مستقل و هم پیمان را در دستور کار داشته باشیم و نگران جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی آمریکا و هم پیمانانش نباشیم.