وی با بیان اینکه هر یک از واژگان قرآن، داده‌هایی است که با کنار هم قرار گرفتن انسان را به معرفت رهنمون می‌سازند، این کتاب آسمانی را گنجینه معرفت لایزالی دانست و گفت: علوم دیگر نیز باید براساس معرفت یابی به قرآن رجوع کرده و به این گنج دست یابند.

این پژوهشگر عرصه رسانه تصریح کرد: بحث معرفت و رسانه در قرآن از مباحث جدیدی است که با طرح آن باید مسیر تازه ای را در حوزه پژوهش رسانه باز کرد.

وی با برشمردن آیات متعددی، به اشارات قرآن از معرفت پرداخت و در ادامه بیان کرد: خداوند متعال راه‌ها و ابزارهایی را برای رسیدن به معارف و علم الیقین برای انسان در قرآن معرفی کرده است. دو ابزار عمده ای که در قرآن از آنها یاد شده است؛ حواس پنج گانه (سمع و بصر) و یا فواد است که از این دو به رسانه و وسیله ارتباط یاد می‌شود.

حسن نژاد در تبیین دو وسیله ارتباطی در وجود انسان، افزود: فواد، نگره رسانه‌ای است و همان باورهایی است که بر اساس آنها خداوند از انسان سوال خواهد کرد. در واقع خداوند دو سیستم شناخت برای انسان در جهت رسیدن به معرفت قرار داده است.

وی با تکیه بر اهمیت «فواد» در پایان ابراز کرد: تا انسان به باور (فواد) نرسد، نمی‌تواند به بینش و خرد (معرفت) دست یابد. بر این اساس امروزه باید در مورد اینکه رسانه چه نقشی در میان دین داران در ایجاد باور ایفا می‌کند، تحقیق کرد.