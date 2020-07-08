انتشارات جهانی اقدامی نسبت به ثبت تقاضای وام نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش گفتگویی با محمدعلی جهانی مدیر مسئول انتشارات جهانی مبنی بر عدم دریافت وام و تسهیلات وعده داده شده از سوی وزارت ارشاد منتشر شد. حال این خبر واکنش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برانگیخته و در قالب ارسال نامه‌ای به این مسئله پاسخ داده است.

متن نامه بدین شرح است:

به دنبال درج مطلبی در آن خبرگزاری با عنوان «مسئول نشر جهانی: خبری از وام ارشاد نیست/ناشران شهرستانی رها شده‌اند» مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۹، پاسخ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت انتشار در آن رسانه به منظور تنویر افکار عمومی، ارسال می‌شود.

به اطلاع می‌رساند، بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و برغم اطلاع‌رسانی‌ گسترده در خصوص ثبت‌نام ناشران در سایت کارا، تاکنون هیچ اقدامی از سوی انتشارات جهانی استان خراسان شمالی نسبت به ثبت تقاضای دریافت تسهیلات در سامانه کارا صورت نگرفته است. همچنین مدیرکل محترم خراسان شمالی در تماسی با مدیر انتشارات جهانی استان «مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان»، فرایند تخصیص تسهیلات کرونایی و نحوه ثبت‌نام در سامانه کارا را برای ایشان تشریح کردند.

بنابراین عنوان «مسئول نشر جهانی: خبری از وام ارشاد نیست/ناشران شهرستانی رها شده‌اند»، خلاف واقع است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری‌هایی را برای حمایت از فعالان حوزه فرهنگ انجام داده که بخش قابل توجهی از آن‌ها محقق شده است.

همایون امیرزاده

رئیس مرکز