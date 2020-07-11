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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۳

کنفرانس بین‌المللی فلسفه هنر برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی فلسفه هنر برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی فلسفه هنر ژوئیه  ۲۰۲۰ در تورنتو، کانادا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی فلسفه هنر در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئیه  ۲۰۲۰ در تورنتو، کانادا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات فرهنگی و فرهنگ معاصر، فلسفه هنر، معماری و طراحی داخلی، صنعت، نساجی و طراحی مد، هنر و حفاظت، تاریخ هنر، مدیریت هنر و موزه، اصول هنر معاصر، اطلاعات و مطالعات موزه، تئوری و تاریخ هنر، سرامیک، مجسمه سازی و صنایع دستی، طراحی، نقاشی و چاپ، گرافیک و طراحی وب، عکاسی، رقص، سحر، جادو و کمدی، درام، فیلم و تلویزیون و موسیقی و موسیقی‌شناسی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۷/toronto/ICAP/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/art-philosophy-conference-in-july-۲۰۲۰-in-toronto  مراجعه گردد.

کد مطلب 4969394

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