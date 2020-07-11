به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی فلسفه هنر در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰ در تورنتو، کانادا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات فرهنگی و فرهنگ معاصر، فلسفه هنر، معماری و طراحی داخلی، صنعت، نساجی و طراحی مد، هنر و حفاظت، تاریخ هنر، مدیریت هنر و موزه، اصول هنر معاصر، اطلاعات و مطالعات موزه، تئوری و تاریخ هنر، سرامیک، مجسمه سازی و صنایع دستی، طراحی، نقاشی و چاپ، گرافیک و طراحی وب، عکاسی، رقص، سحر، جادو و کمدی، درام، فیلم و تلویزیون و موسیقی و موسیقی‌شناسی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۷/toronto/ICAP/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/art-philosophy-conference-in-july-۲۰۲۰-in-toronto مراجعه گردد.