رایزنی میشل عون با مقام نظامی آمریکایی در کاخ بعبدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از دیدار رئیس جمهور این کشور با فرمانده تروریستهای آمریکایی در منطقه خبر دادند.

میشل عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با ژنرال کنث مکنزی فرمانده تروریستهای آمریکایی در منطقه از ضرورت توسعه همکاری نظامی میان دو کشور سخن گفت.

از سوی دیگر سفارت آمریکا در بیروت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: کنث مکنزی فرمانده سنتکام روز هشتم جولای جاری در جریان سفر یکروز خود به لبنان با میشل عون رئیس جمهور لبنان در کاخ بعبدا دیدار کرد و بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات و حاکمیت لبنان و شراکت قوی میان آمریکا و ارتش لبنان تاکید کرد.

جزییات بیشتری از دیدار منتشر نشده است.