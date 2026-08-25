به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعیآتانی ظهر سهشنبه در مراسم بهرهبرداری از مجتمع آبرسانی قاقازان در بخش کوهین قزوین، با تبریک هفته دولت و همزمانی آن با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه دستاوردها و خدمات دولت به مردم است و نامگذاری این ایام به نام شهیدان رجایی و باهنر، یادآور خدمت صادقانه و بیمنت به مردم است.
وی با اشاره به مشارکت بسیج سازندگی در اجرای طرحهای آبرسانی استان افزود: در همین ایام دو مجتمع آبرسانی به مردم استان تحویل داده میشود و بسیج سازندگی به عنوان مجموعهای جهادی و متکی بر نیروهای جوان، در کنار دولت برای خدمترسانی به مردم حضور دارد.
بسیج سازندگی رقیب پیمانکاران نیست
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین تصریح کرد: بسیج سازندگی رقیب پیمانکاران نیست و هر مجموعهای در جایگاه خود مشغول فعالیت است، اما در پروژههایی که مسئولیت آن را میپذیریم، وعدهای خارج از توان خود نمیدهیم و تا پایان کار پای تعهداتمان میایستیم.
رفیعیآتانی ادامه داد: امروز نتیجه این رویکرد را در پروژه آبرسانی قاقازان شاهد هستیم و امیدواریم با حمایت و پیگیری استاندار قزوین، سایر پروژههای باقیمانده نیز به سرانجام برسد.
وی با تشریح روند اجرای طرحهای آبرسانی روستایی در استان گفت: طرح آبرسانی در ابتدا برای ۹۸ روستا تعریف شده بود، اما با پیگیری دهیاران، شوراها و معتمدان محلی و اضافه شدن روستاهای جدید، تعداد روستاهای تحت پوشش به ۱۴۶ روستا افزایش یافت.
فرمانده سپاه استان قزوین افزود: در قالب این طرحها ۲۴۱ کیلومتر خط انتقال اجرا و بیش از ۶۰ مخزن آب احداث شده است. همچنین بیش از دو هزار پروژه در دست اجرا قرار دارد و تاکنون بیش از هزار و ۶۵۰ پروژه به بهرهبرداری رسیده است.
آبرسانی به ۲۳ روستای قاقازان
رفیعیآتانی با اشاره به مشخصات مجتمع آبرسانی قاقازان بیان کرد: این مجتمع ۲۳ روستا را تحت پوشش قرار میدهد و شامل چهار حلقه چاه، ۱۱ مخزن و حدود ۷۰ کیلومتر خط انتقال است.
وی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این طرح، حدود ۲۲ هزار نفر از جمعیت منطقه از خدمات آبرسانی پایدار بهرهمند میشوند و برای اجرای آن حدود ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین این پروژه را خدمتی مهم برای مردم منطقه دانست و از دولت و مسئولانی که در روند اجرای آن نقش داشتند، قدردانی کرد.
قزوین به کارگاه خدمت تبدیل شده است
رفیعیآتانی با اشاره به سابقه فعالیت گروههای جهادی در کشور گفت: فعالیت گروههای جهادی محدود به دوره تشکیل بسیج سازندگی نیست و این جریان از سالها قبل در کشور حضور داشته است.
وی افزود: بسیج سازندگی در استان قزوین تاکنون در حدود دو هزار و ۲۰۰ نقطه فعالیت کرده و این اقدامات در کنار طرحهای عمرانی و خدماتی است که توسط دولت و استانداری قزوین اجرا میشود.
فرمانده سپاه استان قزوین با اشاره به ارزیابی عملکرد استان در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی اظهار کرد: قزوین در برخی ارزیابیها رتبه نخست و در برخی شاخصها جایگاه سوم را کسب کرده است که قرار گرفتن در میان استانهای بزرگ کشور، دستاورد قابل توجهی محسوب میشود.
وی گفت: امروز قزوین به یک کارگاه خدمت تبدیل شده و در نقاط مختلف استان شاهد اجرای پروژهها و فعالیتهای عمرانی و خدماتی هستیم.
خدمترسانی در کنار مقابله با تهدیدها متوقف نشده است
رفیعیآتانی با اشاره به شرایط کشور و استمرار فعالیتهای عمرانی و خدماتی در کنار مسائل امنیتی و دفاعی عنوان کرد: بسیاری از این پروژهها در شرایطی اجرا شدهاند که کشور همچنان با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه است، اما روند خدمترسانی به مردم متوقف نشده است.
وی با اشاره به حوادث و فشارهای ایجادشده علیه کشور در ماههای اخیر افزود: دولت کار خود را در شرایط دشواری آغاز کرد و با وجود اتفاقات و فشارهای سنگین، خدمت به مردم تعطیل نشد. امروز میتوان شهادت داد که مسئولان در حال کار و تلاش هستند و پروژههای مهمی در استان قزوین در حال اجراست.
آب طالقان سال آینده به مهرگان میرسد
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به طرح انتقال آب از سد طالقان به قزوین گفت: اجرای این پروژه از آرزوهای دیرینه بود که سالها مطرح میشد اما هر بار در آستانه اجرا با مانع مواجه میشد.
رفیعیآتانی ادامه داد: با پیگیری مستمر و جدیت استاندار قزوین، این طرح حتی در شرایط محدودیت منابع مالی نیز با استفاده از مدیریت و نگاه جهادی دنبال شد و شکل اجرایی به خود گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند اجرای پروژه، انشاءالله تا سال آینده آب به مهرگان برسد و مناطق دیگر استان نیز از ظرفیت این طرح بزرگ بهرهمند شوند.
فرمانده سپاه استان قزوین همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در گذشته مردم برای پیگیری مطالبات و مشکلات مربوط به مسکن مقابل استانداری، فرمانداری و دستگاههای مختلف تجمع میکردند، اما با اقدامات انجامشده، این وضعیت در قزوین به حداقل رسیده و عملاً متوقف شده است.
وی از مردم خواست با حفظ امید و همراهی با مسئولان، مسیر خدمترسانی را تقویت کنند و افزود: مردم باید امیدوار باشند و با نگاه مثبت و مطالبهگرانه، مسئولان را در مسیر خدمت همراهی کنند. امیدواریم با لطف خدا، تعهدات باقیمانده نیز به طور کامل عملیاتی شود.
پروژههای سخت را به بسیج سازندگی بسپارید
رفیعیآتانی در پایان خطاب به استاندار قزوین گفت: به مجموعه مدیریتی استان اعلام کنید هر جا پروژهای سخت و دشوار است، آن را به سربازان ملت بسپارید.
وی افزود: هر پروژهای که به دلیل شرایط اجرایی، دشواری مسیر یا محدودیتهای موجود پیمانکاران امکان ورود به آن را ندارند، میتواند به بسیج سازندگی واگذار شود.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین خاطرنشان کرد: اجرای آسفالت راههای روستایی، احداث پلهای روستایی و ساخت مخازن آب در مناطق مرتفع و شیبهای سخت از جمله طرحهایی است که بسیج سازندگی آماده اجرای آنهاست و با افتخار در کنار دولت و مردم قرار دارد.
وی تأکید کرد: خدمت به مردم و سربازی برای ملت را وظیفه خود میدانیم و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
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